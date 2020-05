Die Menschen in Bayern dürfen von kommenden Montag an wieder Individualsport ausüben. Training und Wettkämpfe in Mannschaftssportarten wie etwa dem Amateurfußball sind weiterhin nicht erlaubt. Das beschloss das Kabinett, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag mitteilte. Zu dem "kontaktlosen Einzelsport", der ab 11. Mai wieder möglich ist, zählen etwa Tennis, Leichtathletik, Golf und Segeln, weil das vor allem im Freien ausgeübt wird. Aber auch Reitunterricht in der Halle sei möglich. Söder erinnerte, dass trotz des Wegfalls der Beschränkungen für den Einzelsport weiter der Mindestabstand zwischen den Sportlern gewahrt werden müsse. Auch seien Hygienemaßnahmen einzuhalten. Der für den Sport zuständige Innenminister Joachim Herrmann (CSU) arbeite mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) an Konzepten, wie es mit anderen Sportarten weitergehen könne, sagte Söder. Herrmann will sich am Mittwoch äußern. Unter den wochenlangen Beschränkungen litten die bayerischen Vereine immens. Der BLSV geht von einem Gesamtschaden von rund 200 Millionen Euro für den Sport in Bayern aus.