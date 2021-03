Die deutschen Judoka werden nicht am Grand Slam in Georgiens Hauptstadt Tiflis teilnehmen. Der Deutsche Judo-Bund zog das gesamte Team nach einigen coronabedingten Ausfällen zurück: "Wir bedauern diesen Schritt, sehen ihn aber angesichts der aktuellen Situation als alternativlos an", teilte der Verband mit. Im Vorfeld des hochklassigen Turniers ist es im Trainingslager in Tiflis, an dem ein Teil des deutschen Männer-Teams teilnahm, bei einigen Nationen zu positiven Befunden gekommen, darunter auch bei Deutschland. Der deutsche Verband schätzt die Gesamtzahl aller Infizierten bei dem Event auf 40 bis 50. Obwohl die Frauenmannschaft nicht am Trainingslager teilnahm, meldete der DJB auch diese ab, um "den Vorsichtsmaßnahmen gerecht zu werden" und weder die eigenen Athleten noch andere Sportler, Trainer oder Angestellte des Ausrichters oder des Weltverbands IJF zu gefährden".