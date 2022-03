Die Corona-Pandemie wirbelt weiterhin kräftig den Spielplan der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durcheinander. Nachdem am Sonntag die zwei bayerischen Derbys Nürnberg gegen Straubing und Ingolstadt gegen Augsburg ausgefallen waren, teilte die Liga am Montag mit, dass auch das für Dienstag angesetzte Spitzenspiel zwischen dem EHC Red Bull München und Tabellenführer Eisbären Berlin nicht stattfinden wird. Die behördlich angesetzte Team-Quarantäne der Berliner sei über den 8. März hinaus verlängert worden, hieß es.

Das Derby zwischen den Nürnberg Ice Tigers und Straubing Tigers wurde am Sonntag wenige Stunden vor Beginn der Partie abgesagt, da die Ice Tigers in Quarantäne mussten. Auch ihr für Dienstag angesetztes Spiel gegen Iserlohn wird nicht stattfinden. Optimismus herrscht bei den Augsburger Panthern, die letztmals vor mehr als zwei Wochen ein DEL-Spiel bestritten, ehe eine Corona-Welle sie erfasste und sie phasenweise nur vier gesunde Feldspieler zur Verfügung hatten. Sechs Spiele mussten die Schwaben in dieser Zeit ausfallen lassen, mit 40 absolvierten Partien haben sie die wenigsten aller 15 DEL-Klubs auf dem Konto. Zum Vergleich: Die in der Koeffiziententabelle direkt vor ihnen platzierten Kölner Haie (11.) haben neun Spiele mehr bestritten. Das für Mittwoch angesetzte Derby gegen die Münchner könne aber wohl stattfinden, war am Montag aus Klubkreisen zu vernehmen.