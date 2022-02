Die schwierigen Wochen für Thomas Tuchel beim FC Chelsea setzen sich fort. Nach Angaben des Vereins hat sich der deutsche Trainer mit dem Coronavirus infiziert und muss deshalb um seine Teilnahme an der Klub-WM bangen. Tuchel fehlte beim Abflug des Champions-League-Siegers nach Abu Dhabi. Zumindest das WM-Halbfinale, das Chelsea an diesem Mittwoch bestreiten wird (gegen Al-Hilal Riad oder Al-Jazira Abu Dhabi), dürfte ohne den deutschen Cheftrainer stattfinden.

Am Samstag übernahm Assistenzcoach Arno Michels im englischen FA-Cup das Kommando, und Tuchel erlebte in häuslicher Quarantäne Chelseas nächste Zitterpartie: Im Heimspiel gegen den Drittligisten Plymouth quälte sich der hohe Favorit zu einem 2:1 (1:1) nach Verlängerung. Nach frühem Rückstand trafen lediglich die Spanier Azpilicueta (41.) und Marcos Alonso (105.+1) für Chelsea. Doch sogar nach dem 2:1 war noch eine Blamage möglich, weil Plymouth in der 118. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Chelseas Torwart Kepa parierte den Strafstoß und verhinderte das Elfmeterschießen.