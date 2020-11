Von Sebastian Fischer

Niklas Süle hat Monate anstrengenden Trainings hinter sich, aber das Training scheint sich gelohnt zu haben. Jedenfalls wirkt der Innenverteidiger von wuchtiger Statur, dessen Fitness von so manchem Bedenkenträger oft mit besonders strengem Blick begutachtet wird, nach der Reha nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr ausgesprochen durchtrainiert. Süle, das war gemeinhin die Interpretation seiner Leistungen beim FC Bayern in den vergangenen Wochen, ist auf einem passablen Weg zurück zu alter Stärke. Doch in diesem Jahr lauern andere Gefahren für die Fitness als sonst.

Süle, 25, wird für das Spiel am Dienstag in der Champions League bei RB Salzburg ausfallen; warum, das hat Trainer Hansi Flick am Montag eher lakonisch erklärt: "Es gab schon etliche Fälle in den Profiligen, jetzt hat's uns erwischt." Süle wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne, "es geht ihm gut", teilte der Klub mit. Flick ergänzte: "Wir gehen davon aus, dass er tatsächlich positiv ist." Vor zwei Wochen war bereits Serge Gnabry als erster Münchner Profi positiv auf das Virus getestet worden. Nachtests ergaben allerdings, dass es sich um ein sogenanntes "falsch-positives" Ergebnis gehandelt hatte.

"Es ist nicht schön, es ist wieder eine Option weniger, die man hat" sagte Flick zwar. Er hoffe, "dass es dabei bleibt, bei dem einen". Das ganze Team lasse sich jeden Tag testen, "weil wir das sehr, sehr ernst nehmen". Aber vielmehr schien ihn in der Pressekonferenz zum Spiel zu ärgern, dass er zum Abbruch der Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba befragt wurde. "Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in dieser Woche mit den beiden schweren Spielen in Salzburg und Dortmund beschäftigen müssen", sagte er.

Außer dem länger verletzten Alphonso Davies stehen für diese Spiele ansonsten alle Profis zur Verfügung, auch die beim 2:1 in Köln geschonten Leon Goretzka und Robert Lewandowski. "Ich glaube, dass ihm die Pause gut getan hat", sagte der Trainer über den Stürmer. Als er am Wochenende erklärt hatte, wie er mit Lewandowski über den Plan gesprochen hatte, gar nicht erst mit nach Köln zu reisen, hatte es durchaus nach ein bisschen Überzeugungsarbeit geklungen. Doch es dürfte sich tatsächlich um eine kürzere Pause handeln.

Für Niklas Süle könnte sich die Pause dagegen zu einer etwas längeren entwickeln. Sollte er tatsächlich eine Quarantäne von 14 Tagen einhalten müssen, würde er auch die nächsten Länderspiel mit der Nationalmannschaft in der kommenden Woche verpassen. Dort, auf Reisen mit der DFB-Elf, war seine Form zuletzt ein größeres Thema gewesen, weil er beim 2:1 gegen die Ukraine einen eher plumpen Elfmeter verursachte und im folgenden Spiel gegen die Schweiz von Joachim Löw unter Verweis auf eine vorsichtige Rückkehr nach dem Kreuzbandriss geschont wurde. Es folgte ein 3:3 und eine Diskussion über die deutsche Abwehr, in der Süle eine zentrale Rolle einnehmen soll. Das wird er nun womöglich erst im nächsten Jahr wieder tun.