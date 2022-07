Nach ihrem positiven Corona-Test in der vergangenen Woche muss Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman weiter abwarten, ob sie ihr Team am Mittwoch im Viertelfinale gegen Spanien (21 Uhr, ZDF) im Stadion betreuten kann. "Ich fühle mich gut, aber ich muss noch warten", sagte Wiegman am Dienstag. Die Niederländerin war am Freitag positiv getestet worden und hatte Englands 5:0 gegen Nordirland nur im TV verfolgen können. Per Video ist sie mit ihrem Betreuerstab und den Spielerinnen in Kontakt - das Training verfolgt sie aus der Ferne mit Maske. "Wir wissen: Wenn es nicht klappt, bin ich auf eine andere Weise dabei", sagte sie nun. Auch Ersatzkeeperin Hannah Hampton wurde positiv getestet, Verteidigerin Lotte Wubben-Moy hatte wegen einer Infektion das 8:0 gegen Norwegen versäumt.

Im deutschen Team ist am Dienstag Torjägerin Lea Schüller erstmals nach ihrem positiven Test von vergangener Woche auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die 24-Jährige vom FC Bayern absolvierte am Dienstag in Brentford aber nur das Aufwärmtraining mit ihren Kolleginnen, danach standen individuelle Übungseinheiten an. Deutschland spielt im Viertelfinale am Donnerstag (21 Uhr, ARD) gegen Österreich, es folgen dann noch die Partien Schweden - Belgien (Freitag, 21 Uhr, ZDF) und Frankreich - Niederlande (Samstag, 21 Uhr, ARD).