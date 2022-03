Bayern beendet Einschränkungen im Sport

Von diesem Sonntag an wird es im bayerischen Sport keine coronabedingten Einschränkungen mehr geben, weder für den Spiel- noch für den Trainingsbetrieb und auch nicht für Zuschauer. Das ist ein Ergebnis der Sitzung des bayerischen Kabinetts vom Dienstag. 2G- oder 3G-Zugangsregelungen entfallen, damit haben auch Ungeimpfte ohne Test wieder vollen Zugang zu den Sportstätten. Masken in Innenräumen werden zwar weiterhin empfohlen, aber nicht mehr vorgeschrieben. Separate Hotspot-Regelungen sind weiterhin möglich, zurzeit aber nirgends konkret vorgesehen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) begrüßt diese Entwicklung, das sei das, "wonach wir uns alle so lange gesehnt haben". Vor allem die Einschränkungen für Zuschauer im Freien seien zuletzt nicht mehr nachvollziehbar gewesen, urteilt der zuständige BFV-Vizepräsident Robert Schraudner, der aber dennoch zu weiterer Vorsicht mahnt: "Es braucht weiterhin unseren gesunden Menschenverstand." Die Pandemie, auch das gehöre zur Wahrheit, sei noch nicht vorbei.