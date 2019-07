5. Juli 2019, 22:27 Uhr Wimbledon 15-jährige Cori Gauff erreicht in Wimbledon das Achtelfinale

Die US-Amerikanerin gewinnt gegen die 13 Jahre ältere Slowenin Hercog. Dabei sah es während des Spiels mehrmals so aus, als sei Gauff bereits so gut wie ausgeschieden.

Das Spiel dauerte zwei Stunden und 47 Minuten und zwei Mal konnte Gauff nur knapp eine Niederlage vermeiden. Beim Stand von 3:5 und 4:5 im zweiten Durchgang wehrte die 15-jährige US-Amerikanerin zwei Matchbälle der 13 Jahre älteren Slowenin Polana Hercog ab. Am Ende stand es 3:6, 7:6 (9:7), 7:5 für den Tennis-Teenie, der damit überraschend in das Achtelfinale von Wimbledon einzieht. "Im Moment bin ich nur froh, dass es vorbei ist. Ich wusste immer, dass ich zurückkommen kann", sagte Gauff: "Ich bin einfach nur dankbar, dass das Publikum an mich geglaubt hat. Vielleicht wird der Centre Court mein Court."

In den ersten beiden Runden hatte Gauff bei ihrer Grand-Slam-Premiere bereits Siege über Venus Williams und die Slowakin Magdalena Rybarikova erzielen können. Sie ist damit die jüngste Achtelfinal-Teilnehmerin in Wimbledon seit Jennifer Capriati 1991. Die 15-Jährige trifft in der Runde der letzten 16 am Montag auf die frühere Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien.