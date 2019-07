6. Juli 2019, 22:04 Uhr Cori Gauff "Da ist ein Star geboren"

Die 15-Jährige galt als Talent. Doch dann enterte sie den Centre Court auf eine derart coole Weise, dass sie schon als Favoritin für dieses Jahr genannt wird.

Von Barbara Klimke, London

Wenn John McEnroe, der größte Tennis-Zyniker unter der Sonne, um Mitleid bittet, ist eines klar: Die Dinge stehen wirklich miserabel. Der frühere Wimbledon-Sieger und heutige BBC-Kommentator blickte aus seinem Fernsehkabuff auf den Rasen in Wimbledon, sah ein junges Mädchen - schwarze Zöpfe, hängende Schultern - und sagte: "Es ist nicht einfach, wenn man 15 ist. Wenn man keine Angst hat, wenn man nie in dieser Situation gewesen ist, wenn man plötzlich im Blickpunkt steht." Die Stimme wurde sorgenvoller: "Ich glaube, das alles hat sie jetzt eingeholt."

Es war der Zeitpunkt, als Cori Gauff, genannt Coco, zurücklag im zweiten Satz. 3:6, 2:5, und Matchball gegen sich. Aufmunternder Beifall erhob sich auf den Rängen, manche Leute standen auf und applaudierten. Aber Cori Gauff hob nicht einmal den Kopf, um sich umzuschauen. Sie drosch weiter auf den Ball und zeigte, dass sie kein Erbarmen nötig hat - nicht wenn es um Vorhand, Rückhand und Aufschlag geht.

Bis zum Freitagabend galt das Mädchen aus Palm Beach County, das zuvor die 39-jährige Venus Williams und Magdalena Rybarikova bezwungen hatte, als das erstaunlichste Tennistalent im All England Club. Seit die 15-Jährige nun aber das Match gegen die Slowenin Polona Hercog, 13 Jahre älter, noch drehte, gehen manche Experten so weit, sie fast schon zum Favoritenkreis für das diesjährige Wimbledonturnier zu zählen. 3:6, 7:6 (5), 7:5 gewann Cori Gauff am Ende gegen die Tennis-Veteranin Hercog, die auf rund 650 Profimatches und einen Turniersieg im April in Lugano zurückblicken kann. Sie ist nun die jüngste Spielerin im Achtelfinale, seit Jennifer Capriati vor 28 Jahren vergleichbares Aufsehen erregte.

Nein, berichtete Cori Gauff anschließend, sie sei nicht nervös gewesen, als sie erstmals den Centre Court betrat, diese Arena mit 14.000 Plätzen, die nicht nur wilden Wein an ihrer Außenmauer, sondern im Inneren auch eine Royal Box mit allerlei Prominenz zu bieten hat. Sie dachte also nicht, "Oh my God" - sie dachte: "Wow! Das ist also der heiligste Platz in meinem Sport." Selbst als sie zurücklag, verlor sie nicht die Fassung. Sie müsse der Gegnerin ja nur den Aufschlag abnehmen, rief sie sich in Erinnerung: "Dann werden wir schon sehen, was passiert."

Lohn der Arbeit: ein paar Kapuzenpullis, auch wenn Mama nicht einverstanden sein sollte

Die stoische Ruhe, mit der sie ihren Plan umsetzte, bot einen auffälligen Gegensatz zu dem Spektakel, das ihre Eltern in der Spieler-Box veranstalten: Vater Corey, ein ehemaliger Basketballer, der auch ihr Trainer ist, stemmte die Füße gegen die Balustrade und boxte bei Punktgewinnen des Töchterchens Löcher in die Luft. Die Mutter, Candi, hüpfte auf und ab. Martina Navratilova, die große Dame des amerikanischen Tennis, sagte später, dass sie niemals eine Spielerin in solch brillanter Manier bei einem wichtigen Turnier debütieren sah: "Da ist ein Star geboren."

Noch allerdings muss Cori Gauff, die auf Reisen von ihrer Mutter unterrichtet wird, auch beim Wimbledon-Turnier Schulaufgaben schreiben; angeblich passen die Eltern darauf auf, dass sie ihr Zimmer ordentlich aufgeräumt verlässt. Und über ihr Preisgeld, knapp 200.000 Euro in Wimbledon, kann sie auch noch nicht allein verfügen. Ein paar neue Kapuzenpullis, sagte sie, wolle sie unbedingt kaufen, auch wenn ihre Mama dagegen sei.

Am Montag im Achtelfinale wird Cori Gauff nun gegen Simona Halep antreten, eine ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, die gewarnt sein wird. Was dieses Match betrifft, so klangen John McEnroes Worte nach, der mit 18 seine Premiere auf der großen Bühne erlebte: "Ich habe ein bisschen Angst, dass das alles zu früh kommt", sagte er.