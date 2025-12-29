Ende November erfüllte sich Corentin Tolisso einen langgehegten Wunsch: Erstmals in seiner Profikarriere traf der Kapitän von Olympique Lyon dreimal in einem Spiel. Die Europa-League-Partie gegen Maccabi Tel Aviv endete 6:0. Und es passte zu diesem unprätentiösen Fußballer, dass er danach dem Schiedsrichter den Spielball abluchste und mit leiser Stimme verriet, was er damit vorhatte: „Ich lasse ihn vom ganzen Team unterschreiben und schenke ihn meinem Vater.“