Ende November erfüllte sich Corentin Tolisso einen langgehegten Wunsch: Erstmals in seiner Profikarriere traf der Kapitän von Olympique Lyon dreimal in einem Spiel. Die Europa-League-Partie gegen Maccabi Tel Aviv endete 6:0. Und es passte zu diesem unprätentiösen Fußballer, dass er danach dem Schiedsrichter den Spielball abluchste und mit leiser Stimme verriet, was er damit vorhatte: „Ich lasse ihn vom ganzen Team unterschreiben und schenke ihn meinem Vater.“
Corentin Tolisso bei Olympique LyonEinst Münchner Rekordtransfer, jetzt ein Top-Spieler
Beim FC Bayern stolperte Corentin Tolisso von einer Verletzung in die nächste. Zurück bei seinem Heimatklub Lyon ist er mit 31 in der Form seines Lebens. Sein Ziel: die WM 2026.
Von Stefan Galler
