Corentin Tolisso bei Olympique LyonEinst Münchner Rekordtransfer, jetzt ein Top-Spieler

Lesezeit: 4 Min.

Wie ein Spielertrainer: Lyon-Kapitän Corentin Tolisso mit seinen Mitspielern bei den treuesten Fans in der Kurve.
Wie ein Spielertrainer: Lyon-Kapitän Corentin Tolisso mit seinen Mitspielern bei den treuesten Fans in der Kurve. (Foto: Icon Sport/Imago)

Beim FC Bayern stolperte Corentin Tolisso von einer Verletzung in die nächste. Zurück bei seinem Heimatklub Lyon ist er mit 31 in der Form seines Lebens. Sein Ziel: die WM 2026.

Von Stefan Galler

Ende November erfüllte sich Corentin Tolisso einen langgehegten Wunsch: Erstmals in seiner Profikarriere traf der Kapitän von Olympique Lyon dreimal in einem Spiel. Die Europa-League-Partie gegen Maccabi Tel Aviv endete 6:0. Und es passte zu diesem unprätentiösen Fußballer, dass er danach dem Schiedsrichter den Spielball abluchste und mit leiser Stimme verriet, was er damit vorhatte: „Ich lasse ihn vom ganzen Team unterschreiben und schenke ihn meinem Vater.“

