Fußball:Nationalspielerin Zicai wechselt nach Wolfsburg

„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich mit Cora eine hochtalentierte deutsche Nationalspielerin für einen Wechsel zum VfL entschieden hat. Sie hat in den vergangenen Monaten immer wieder unterstrichen, über welch großes Potenzial sie verfügt“, sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, Ralf Kellermann.Seit 2017 spielt Zicai als gebürtige Freiburgerin für den Sport-Club, nun ist sie bereit für den nächsten Karriereschritt.

„Der VfL hat über viele Jahre hinweg gezeigt, wie gut er ist und wie weit oben er mitspielen kann. Die Gespräche waren sehr gut und ich habe mich von Anfang an mit dem Konzept wohlgefühlt, das mir hier gezeigt wurde“, sagte Zicai, die im vergangenen November im Nationalteam debütierte und in drei Länderspielen bereits zwei Tore erzielt hat. „Es steht außer Frage, dass wir alles versucht haben, um Cora weiter bei uns in Freiburg zu sehen“, erklärte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball in Freiburg: „Cora hat sich ihre positive Entwicklung über die vergangenen Jahre hart erarbeitet und gilt heute zurecht als eines der größten Offensiv-Talente Deutschlands.“