Am Samstagabend erzielte der brasilianische Angreifer Deyverson, 30, in Montevideo ein Tor, das ihm einen Platz in der Geschichte sicherte. In der Verlängerung des Finals um die Copa Libertadores - Südamerikas Pendant zur hiesigen Champions League - erzielte der Stürmer von SE Palmeiras aus São Paulo den 2:1-Siegtreffer gegen CR Flamengo; er war gleichbedeutend mit Palmeiras' drittem Libertadores-Pokal der Geschichte, den Deyverson auf dem Bild in die Höhe reckt . Verdient hatte er freilich eine andere Trophäe: den Oscar. Oder den Goldenen Bären. In der 124. Minute lief Deyverson neben Referee Néstor Pitana. Der sieht zwar aus wie ein Yul Brynner auf Anabolika: furchteinflößend. Aber dass Deyverson, 30, nach einem Rückenklapser von Pitana zu Boden ging, als ob ihm jemand ein Ninja-Schwert oder zumindest ein Brotmesser in den Rücken gerammt hätte, war einmalig: Zeitschinden durch die Simulation einer Aggression durch den Referee, darauf muss man erst mal kommen. Besonderer Nebeneffekt: Niemand wird Deyverson je vergessen. Auf der ganzen Welt nicht. Nicht mal beim 1. FC Köln, für den er 2014/'15 in acht Spielen zwei Tore erzielte, an die sich kaum jemand erinnert.