Die Bühne war bereitet, das Publikum in Stimmung, aber es hat trotzdem nicht gereicht für das US-Fußballnationalteam bei seinem Heimturnier: Der Gastgeber der Copa America ist bereits in der Gruppenphase gescheitert. Kein gutes Omen für die WM in zwei Jahren, bei der die USA Mitveranstalter sind, auch wenn Trainer Gregg Berhalter sagte: „Wir wissen, dass wir zu mehr fähig sind, und in diesem Turnier haben wir das nicht gezeigt.“

Gegen Uruguay verlor das US-Team um die ehemaligen Bundesliga-Profis Christian Pulisic, Weston McKennie und Chris Richards in Kansas City 0:1, Mathias Olivera traf in der 66. Minute für die Südamerikaner. Ein Sieg wäre für Berhalters Auswahl zwingend gewesen, stattdessen belegte sie nach zwei Niederlagen in drei Spielen nur den dritten Platz – hinter Panama, das 3:1 gegen Bolivien gewann.

Es war das erste Mal, dass ein Copa-America-Gastgeber nicht über die Gruppenphase hinauskam. „Wir hatten einen guten Start mit viel Energie, aber am Ende des Tages hat die Qualität einfach nicht gereicht“, sagte der ehemalige Dortmund-Profi Pulisic. Berhalter will trotz der frühen Niederlage bis zur WM in zwei Jahren weitermachen.