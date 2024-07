Copa América:Prügelei zwischen Spielern und Fans

Eine heftige Prügelei zwischen Spielern und Fans hat das Halbfinale der Copa América zwischen Kolumbien und Uruguay überschattet. Nach dem Abpfiff der Partie, die die Kolumbianer um Ex-Bayern-Profi James Rodríguez mit 1:0 gewonnen hatten, stürmten im Bank of America Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina Spieler von Uruguay auf die Tribüne in Richtung der kolumbianischen Fans. Auf einem Video ist zu sehen, wie der 25 Jahre alte Stürmer Darwin Núñez vom FC Liverpool einen Mann in einem gelben Trikot schlägt. Auch andere Spieler, etwa Ronald Araujo vom FC Barcelona, waren am Mittwochabend (Ortszeit) in das Handgemenge mit den Zuschauern involviert.