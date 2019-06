19. Juni 2019, 08:17 Uhr Copa América Drei Tore nicht gegeben - Pfiffe für Brasilien

Der Gastgeber spielt bei der Copa América nur 0:0 gegen Venezuela und hadert mit dem Schiedsrichter. Rumänien schafft eine Überraschung bei der U21-EM.

Meldungen im Überblick

Copa América, Brasilien: Gastgeber Brasilien hat bei der Copa America durch ein 0:0 gegen Venezuela den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst und muss sogar um den angepeilten Gruppensieg bangen. Denn Peru, nächster Gegner am Samstag, schloss mit einem 3:1 (1:1) gegen Bolivien nach Punkten mit der Selecao gleich (beide 4). Bei einem Remis der beiden könnte gar Venezuela (2) mit einem Schützenfest im parallel statffindenden Duell gegen Schlusslicht Bolivien (0) am führenden Duo vorbeiziehen.

Gleich dreimal brandete Jubel in der mit 39.622 Zuschauern nicht vollbesetzten WM-Arena Fonte Nova in Salvador auf, doch vor dem ersten Tor spielte Liverpools Champions-League-Sieger Roberto Firmino Foul, und danach trat der Video-Schiedsrichter wegen knapper Abseitsstellungen des Ex-Hoffenheimers gleich zweimal in Aktion. So musste sich die Selecao, die zuletzt bei der WM 2014 im Spiel um Platz drei gegen die Niederlande daheim kein Tor erzielte, am Ende ein gellendes Pfeifkonzert gefallen lassen.

Beim Duell zwischen Peru und Bolivien in Rio de Janeiro standen Ex-Bundesliga-Profis im Blickpunkt. Zunächst sorgte Marcelo Moreno, der 2009 ein Kurzgastspiel in Bremen gab, mit einem vom früheren Schalker und Frankfurter Innenverteidiger Carlos Zambrano verschuldeten Handelfmeter für Boliviens Führung (28.). Dann brachte der Ex-Münchner und -Hamburger Paolo Guerreo mit einem Tor (45.) und einer Vorlage auf Jefferson Farfan (55.), einst auf Schalke Publikumsliebling, die Wende, ehe Edison Flores (90.+5) den Schlusspunkt setzte.

U21, EM: Die rumänischen Nachwuchsfußballer haben bei der U21-EM in Italien und San Marino für eine Überraschung gesorgt. In Serravalle gewannen die Osteuropäer gegen Kroatien deutlich 4:1 (2:1). Im zweiten Spiel der Gruppe C kommt es am Abend (21.00 Uhr) in Cesena noch zum Topspiel zwischen England und Frankreich. George Puscas (11.) brachte die Rumänen per Handelfmeter nach Videobeweis in Führung. Ianis Hagi (14.), Sohn der rumänischen Ikone Gheorghe Hagi, erhöhte kurz darauf. Nikola Vlasic (18.) gelang in einer wilden Phase der Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang sorgten Tudor Baluta (66.) nach einem Abwehrfehler und Adrian Petre (90.+3) für die Entscheidung.

Radsport, Thomas: Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas (33) hat den schweren Sturz auf der vierten Etappe der Tour de Suisse glimpflich überstanden. Das teilte sein Team Ineos am Dienstagabend mit und gab rund drei Wochen vor Beginn der Frankreich-Rundfahrt Entwarnung. Außer "Abschürfungen an der Schulter und einem Cut über dem rechten Auge" habe der Waliser keine weiteren Verletzungen erlitten. Seine Teilnahme an der Tour de France, die am 6. Juli in Belgiens Hauptstadt Brüssel startet, werde daher durch den Unfall wohl nicht beeinträchtigt. "Es ist natürlich frustrierend und ein kleiner Rückschritt in meinen Vorbereitungen, aber ich habe noch genügend Zeit", sagte Thomas. Ineos-Teamarzt Derick Macleod teilte zudem mit, dass Thomas aufgrund des Sturzes auf den Kopf in den kommenden Tagen beobachtet werden müsse. Zwar gaben alle Untersuchungen am Dienstag keinen Anlass zur Sorge.