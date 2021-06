Meldungen im Überblick

Fußball, Copa America: Nach zehn Siegen in Folge hat Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite beim Gruppenfinale der Copa America den zweiten Anzug getestet. Ohne Superstar Neymar sowie mit zehn Umstellungen in der Startelf kam die bereits als Gruppensieger feststehende Selecao in Goiania nur zu einem 1:1 (1:0) gegen Ecuador.

Der Titelverteidiger schaute anschließend auf die Entscheidung in der Gruppe A, in der der Tabellenvierte Uruguay am Montag mit einem Remis oder einem Sieg gegen Paraguay das spielfreie Chile noch überholen und damit das Viertelfinale gegen Brasilien erreichen kann. Argentinien peilt gegen das bereits als Gruppenletzter feststehende Bolivien den Vorrundensieg an. Aus den beiden Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten vier Teams für das Viertelfinale.

In Goiania kontrollierte die Selecao in Durchgang eins noch das Spielgeschehen und kam durch Real Madrids Innenverteidiger Eder Militao (37.) zur Führung. Doch Ecuador sicherte sich seinen Platz unter den letzten Acht mit dem Ausgleich durch Angel Mena (53.). "Die Spieler, die müde waren, haben ihre Ruhepause bekommen", betonte Selecao-Kapitän Marquinhos, einzig verbliebener Stammspieler in der Startelf.

Hinter Brasilien (10 Punkte) sicherte sich Peru (7) mit einem 1:0 (0:0) gegen Schlusslicht Venezuela (2) Platz zwei. Das Tor des Abends in Brasilia erzielte Andre Carrillo (48.). Das diesmal spielfreie Kolumbien (4) und Ecuador (3) komplettieren aus der Gruppe B das Viertelfinale, das am Freitag u.a. mit Brasilien gegen den Vierten aus der Gruppe A startet.

Kunstturnen, Olympia: Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles führt die Riege der US-Kunstturnerinnen bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) an. Die 24-Jährige gewann bei den US Trials in St. Louis mühelos den Titel im Mehrkampf. Für Tokio wurden außerdem die zweitplatzierte Suni Lee sowie Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey und MyKayla Skinner nominiert.

Die nur 1,42 m große Simone Biles, eines der vielen Missbrauchsopfer des früheren US-Teamarztes Larry Nassar, gab in St. Louis zu, es habe sie einige Zeit gekostet, ihre Liebe für den Sport wiederzufinden: "Nach allem, was ich durchgemacht habe, war es ein langer Weg, einfach wieder Simone zu sein."

Von den sechs nominierten Kunstturnerinnen ist Biles die einzige mit Olympia-Erfahrung. Die US-Riege peilt in Tokio das dritte Mannschaftsgold in Folge nach London 2012 und Rio 2016 an.

Leichtathletik, Weltrekord: Die Amerikanerin Sydney McLaughlin hat einen Weltrekord über die 400 Meter Hürden aufgestellt. Bei den US-Ausscheidungskämpfen für die Olympischen Spiele in Tokio blieb die 21 Jahre alte Leichtathletin am Sonntag (Ortszeit) in 51,90 Sekunden als erste Frau auf dieser Strecke unter 52 Sekunden. Die vorherige Bestmarke von 52,16 Sekunden hatte die Amerikanerin Dalilah Muhammad im Oktober 2019 erreicht.

Speerwurf, Olympia: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat seine Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) wegen einer Rückenverletzung abgesagt. Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 gab seine Entscheidung am Montag bekannt, die Verletzung hatte Röhler im Training erlitten.

"Es ist mir unglaublich schwergefallen, Tokio eine Absage zu erteilen. Zusammen mit meinem Trainer Harro Schwuchow habe ich genau abgewogen, aber am Ende hat meine Gesundheit Vorrang", sagte der 29-Jährige aus Jena: "Ich muss jetzt auf meinen Körper hören, da ich meinen Sport noch ein paar Jahre auf Top-Niveau ausüben möchte. Mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen würde ich aufgrund der Rückenverletzung zu viel riskieren."

Radsport, Tour de France: Der erste Massensturz der 108. Tour de France hat für eine Zuschauerin ein juristisches Nachspiel. Die Gendarmerie bestätigte am Sonntag, dass man Ermittlungen gegen die Frau eingeleitet habe, die auf der ersten Etappe durch ein auf die Strecke gehaltenes Pappschild einen Sturz von etwa 60 Radprofis ausgelöst hatte. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Die Zuschauerin hatte sich nach dem Sturz vom Ort des Geschehens entfernt und ist seitdem nicht zu finden. Französische Medien spekulierten, dass es sich aufgrund der Aufschrift des Schildes ("Allez Opi Omi") um eine Deutsche handeln könnte. Der deutsche Radprofi Tony Martin war mit hoher Geschwindigkeit mit dem Pappschild kollidiert und hatte einen Großteil des Feldes mit sich zu Boden gerissen.

Nach Informationen der Tageszeitung L'Equipe wird die Frau derzeit von der Polizei gesucht, sie habe sich vor dem Eintreffen der Gendarmerie vom Unfallort entfernt. "Wir werden diese Frau verklagen, die sich so schlimm verhalten hat", sagte der stellvertretende Renndirektor Pierre-Yves Thouault der Nachrichtenagentur AFP: "Wir machen dies, damit sich die winzig kleine Minderheit von Leute, die sich so verhält, den anderen nicht die Show verdirbt."

Angaben der örtlichen Polizei zufolge werde nach Zeugen gesucht, welche Angaben zur Täterin machen können. Aufgrund der Aufschrift auf dem Schild wird vermutet, dass sie aus dem deutschsprachigen Raum stammt. Fernsehbilder zeigten, dass die Frau nach dem Massencrash, bei dem sie offenbar nicht verletzt wurde, noch einige Zeit lang die ersten Hilfe- und Aufräum-Maßnahmen an der Unfallstelle beobachtet hatte.

Tischtennis-EM: Timo Boll ist auch mit 40 Jahren noch der beste Tischtennis-Spieler Europas. Bei der EM in Warschau feierte der Rekord-Europameister am Sonntag den bereits achten und vielleicht sogar herausforderndsten Einzel-Titel seiner erfolgreichen Karriere. Denn Boll gewann am Abend nicht nur das deutsche Endspiel gegen den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov überraschend deutlich in 4:1 Sätzen. Er schlug davor im Halbfinale auch den topgesetzten Schweden Mattias Falck von Werder Bremen (4:1), der bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Budapest als erster Europäer seit langer Zeit das Finale erreicht hatte. "Es war sehr emotional. Ich bin super happy", sagte Boll nach dem erfolgreichen Finale. "Vor einem Jahr hatte ich eine schwere Verletzung und wusste nicht, ob meine Karriere überhaupt weitergehen kann."

Stattdessen aber führt er nun das erfolgreichste deutsche EM-Team seit 59 Jahren an. Denn die beiden Triumphe von Petrissa Solja im Einzel und Doppel, der Mixed-Erfolg von Nina Mittelham und Dang Qiu sowie gleich drei rein deutsche Endspiele bei insgesamt nur fünf ausgespielten Wettbewerben bescherten dem Deutschen Tischtennis-Bund weniger als vier Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio die herausragende EM-Bilanz von vier Gold- und drei Silbermedaillen. Die deutsche Dominanz in Europa wird damit trotz des fortgeschrittenen Alters von Stars wie Boll (40), Ovtcharov (32) oder Shan Xiaona (38) eher größer als kleiner.

Gerade Boll zeigte sich in der polnischen Hauptstadt in einer Form, die ihn nun in Tokio von einem der letzte großen Ziele seiner langen Laufbahn träumen lassen: einer olympischen Medaille im Einzel. Den 4:1-Viertelfinal-Sieg gegen seinen starken schwedischen Teamkollegen Anton Källberg von Borussia Düsseldorf bezeichnete die aktuelle Nummer elf der Weltrangliste als "eine meiner besten Leistungen in den letzten ein bis zwei Jahren". Auch den Rückstand im direkten Vergleich mit Ovtcharov bei internationalen Turnieren ohne Vereins-Wettbewerbe verkürzte Boll im Finale auf 8:9.

Noch spektakulärer verlief die Europameisterschaft nur für Petrissa Solja. Denn wenige Stunden nach ihrem Erfolg im Doppel gewann die Weltranglisten-19. vom TSV Langstadt auch zum ersten Mal den EM-Titel im Einzel. Das Besondere daran: Ihre Endspiel-Gegnerin im Einzel war auch ihre Partnerin im Doppel, die 38-jährige deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside. 4:1 endete das Duell der beiden. Deutlich ausgeglichener verlief das Doppel-Finale gegen Nina Mittelham und Sabine Winter (3:2). "Es ist fantastisch, die Goldmedaille bei einer EM zu haben", sagte Solja. Denn die 27-Jährige gewann zwar 2019 und 2020 bereits das europäische Top-16-Turnier. Bei einer Individual-Europameisterschaft war sie bislang aber noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.