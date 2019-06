27. Juni 2019, 18:56 Uhr Copa América Aschenputtel unter Palmen

Venezuela ist politisch zerrissen, hat aber bei der Copa América eine goldene Generation am Start. Das Viertelfinale gegen Messi und Argentinien soll auch eine Botschaft an die leidenden Menschen daheim werden.

Von Javier Cáceres, Rio de Janeiro

Auf den Schuhen von Tomás Rincón, zu Beginn des Jahrzehnts Profi beim Hamburger SV und nun beim FC Turin unter Vertrag, sind weder der Name des venezolanischen Vaterlands noch von Familienangehörigen eingenäht. Sondern, siehe da, das Wort: "Disciplina". Eine solche Mahnung an sich selbst ist wohl auch nötig, um sich hier an das Wesentliche zu erinnern. Es klingt jedenfalls fast schon ein bisschen zu martialisch, wenn Rincón in einem kurzen Dialog mit Journalisten gleich drei Mal darauf beharrt, dass nun die Stunde gekommen sei, "auf den Tisch zu hauen". Rein sportlich natürlich.

Derart vehement grundierte Töne passen nur bedingt zur Umgebung. Zwar gehört der Trainingsplatz, auf dem die Venezolaner zurzeit in Rio trainieren, dem brasilianischen Militär. Doch der gigantische Sportkomplex des Heeres mit seinen Gassen, Wohnhäusern, Läden und eben einem satt grünen, glänzend gepflegten Rasen zwischen Palmen und Privatstrand, ist ein Idyll unter strahlend blauem Himmel. Hier also wollen sich die Venezolaner darauf konzentrieren, das Image vom "Aschenputtel" des südamerikanischen Fußballs abzustreifen, das ihnen von jeher anhängt, wie der Kapitän Rincón sagt.

Trainer Dudamel will die Politik raushalten. Präsident Maduro feiert die Mannschaft als Krieger

An diesem Freitag, im Estádio Maracanã, gegen Argentinien, das Team des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi, soll es so weit sein: Ein Sieg in Rio wäre der größte Erfolg des Landes seit der Copa América von 2011, als Venezuela nur ein Elfmeterschießen vom Finaleinzug entfernt war. Es war damals die fünfzehnte von nunmehr 18 Copa-América-Teilnahmen eines Landes, das traditionell dem Baseball verschrieben ist und in dem der Fußball nie mehr war als eine Randsportart. Bis 1967 nahm Venezuela an der Südamerikameisterschaft nicht einmal teil. Bis heute ist es zusammen mit Ecuador das einzige Land des Kontinents, das die Trophäe nie gewinnen konnte. Zum Vergleich: Gegner Argentinien schon 14 Mal.

Dass der Fußball ausgerechnet unter dem nun schon länger verstorbenen Staatschef Hugo Chávez einen Aufschwung nahm, entbehrt heute nicht einer gewissen Ironie, der "Chavismo" lebt ja fort. Chávez war es, der die Copa América von 2007 an Land zog und Geld in die heimische Liga pumpte, als das ölreichste Land der Welt noch in Dollars schwamm. Unter seinem Erben Nicolás Maduro darbt die Liga wieder - so wie das ganze, von Gewalt und Korruption zerfressene, politisch zerrissene Land, das unter dem Machtkampf zwischen dem wahnwitzigen Maduro und dem jungen Juan Guaidó leidet, der sich zum legitimen Präsidenten erklärt hat. Vier Millionen Venezolaner haben ihr Land nach Angaben der Vereinten Nationen seit 2015 verlassen, bei einer Bevölkerungszahl von 32 Millionen. Auch um sie geht es.

Man würde gern "den Mut der Landsleute belohnen", die im Ausland gewaltige Anstrengungen unternehmen, sagte Stürmer Salomón Rondón, der prominenteste aller venezolanischen Fußballer, er ist bei Newcastle United unter Vertrag und schoss in der vergangenen Saison ein Dutzend Tore in der Premier League. Rondón sorgte im Mai für Aufsehen, als er Präsident Maduro öffentlich aufrief, die gewaltsame Niederschlagung der Opposition zu stoppen. Den gleichen Maduro übrigens, der jetzt die "Vinotinto", wie die Mannschaft wegen ihrer weinroten Trikots genannt wird, auf Twitter als Krieger feiert, und dessen staatliche Firmen den Verband zu nahezu hundert Prozent sponsern, wie FVF-Vizepräsident Jesús Berardinelli sagt. Obwohl auch Maduro wissen dürfte, dass Rondón durchaus für den mindestens größeren Teil jener Mannschaft sprach, die der Trainer Rafael Dudamel zur besten Generation seines Landes geformt hat.

Auch Dudamel leidet an seinem Land und ist alles andere als ein naiver Maduro-Jünger. Nachdem er 2017 Venezuela bei der U-20-Weltmeisterschaft in das erste internationale Finale seiner Fußballgeschichte überhaupt geführt hatte - und unterwegs die deutsche Vertretung schlug -, beschwor auch er den Autokraten, die Waffen schweigen zu lassen. Aber: Dudamel versucht auch, sein Team gegen politische Einvernahme zu schützen. Beim letzten Aufeinandertreffen Argentiniens mit Venezuela, im März in Madrid, stand er kurz vor dem Rücktritt. Der "Botschafter" Guaidós in Spanien hatte sich mit dem Team getroffen und danach ein Foto veröffentlicht. Das widersprach dem Wunsch Dudamels, die Nationalelf als Hort der Einigkeit zu bewahren. Mittlerweile hat er versichert, das Land zur WM 2022 nach Katar führen zu wollen.

Damals, in Madrid, siegte Venezuela übrigens mit 3:1, es war das dritte Spiel in Serie gegen den zweimaligen Weltmeister, in dem Venezuela gegen Argentinien nicht verlor. Obwohl damals Messi nach einer mehrmonatigen Auszeit in den Kreis der Nationalelf zurückkehrte. Am Freitag wird Messi wieder dabei sein, als Kapitän. "Man gewinnt schon lange nicht mehr mit dem Trikot", sagte Rondón, und meinte damit, dass die Angst vor den einstigen Fußballschwergewichten verflogen ist. In der Vorrunde siegten die Venezolaner gegen Bolivien und spielten zwei Mal Remis, gegen WM-Teilnehmer Peru und Gastgeber Brasilien. Ein Unentschieden wäre den Venezolanern fast schon genug. Auf dem Exerzierfeld des brasilianischen Heeres übten sie vorsorglich schon mal Elfmeter.