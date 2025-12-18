Der FSV Mainz 05 ist erstmals in seiner Club-Geschichte ins Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs eingezogen. Das Bundesliga-Schlusslicht siegte zum Abschluss der Ligaphase in der Conference League hochverdient mit 2:0 (1:0) gegen den türkischen Fußball -Erstligisten Samsunspor und bescherte seinem neuen Trainer Urs Fischer ein gelungenes Heimdebüt.Gegen die von Thomas Reis (früher VfL Bochum und Schalke 04) betreuten Gäste erzielten Kapitän Silvan Widmer (44. Minute) und Nadiem Amiri per Handelfmeter (49.) die Tore.

Damit kommen die Rheinhessen um die beiden Playoff-Spiele im Februar herum und steigen in der Runde der letzten 16 am 12. März wieder ein. Die Mainzer, die am Sonntag den FC St. Pauli zum Kellerduell empfangen, können sich nach ihrem leidenschaftlichen Auftritt nun erst mal auf den Abstiegskampf im Liga-Alltag konzentrieren.

Vor 33 000 Zuschauern in der ausverkauften Mewa Arena - darunter zahlreiche türkische Fans - begannen die Rheinhessen mit dem Schwung des überraschenden 2:2 am vergangenen Wochenende beim FC Bayern München. Fischer konnte dabei auf die Rückkehrer Amiri, Dominik Kohr und Paul Nebel bauen.

Torwart Batz verhindert Rückstand

Nationalspieler Amiri hätte schon nach elf Minuten beinahe das 1:0 gemacht, sein Schuss aus acht Metern wurde im letzten Moment abgeblockt. Als die Anfangsoffensive der Hausherren allmählich nachließ, hätte Samsunspor fast zugeschlagen: Daniel Batz, der für den verletzten Stammkeeper Robin Zentner zwischen den Posten stand, rettete gegen Emre Kilinc. Glück hatten der 34-Jährige und die Mainzer, dass Carlo Holse den Abpraller dann auf seinen am Boden liegenden Kilinc schoss.

Gegen den Tabellensechsten der türkischen Süper Lig machten die Mainzer weiter Druck: Einen abgefälschten Ball von Amiri lenkte Torwart Okan Kocuk gerade noch zur Ecke. Auch Jae-Sung Lee wirbelte mächtig, das 1:0 besorgte dann aber Widmer: Der Schweizer schoss aus spitzem Winkel flach ein.

Der frühere Bundesliga-Profi Rick van Drongelen bescherte dem FSV nach der Pause einen Auftakt nach Maß. Er blockte im Strafraum einen Ball mit dem Arm - Amiri verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0. Wegen Böller im Gästeblock unterbrach Schiedsrichter Mohammad Al-Emara (Finnland) die Partie dann für wenige Minuten. Samsunspor konnte nicht mehr zulegen, zumal die Mainzer Abwehr bis zum Schluss sicher stand.