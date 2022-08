Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bekommt es in den Playoffs zur Conference League mit dem FC Fehervar zu tun. Die ungarische Mannschaft des deutschen Trainers Michael Boris gewann auch das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde beim FC Petrocub-Hincesti aus Moldau mit 2:1 (2:1). Vor einer Woche hatten die Ungarn zu Hause mit 5:0 (3:0) vorgelegt. Dem Georgier Budu Siwsiwadse gelang am Donnerstag ein Doppelpack, den zweiten Treffer des Stürmers legte der ehemalige Herthaner Palko Dardai, Sohn von Trainer Pal Dardai, auf. Der frühere Mainzer Kenan Kodro wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für Dardai eingewechselt. In den Play-offs hat Köln am 18. August zunächst ein Heimspiel, eine Woche später (25. August) geht es nach Szekesfehervar, rund 60 km südwestlich von Budapest.

Als Kabarettist versuchte sich unterdessen Kölns Trainer Steffen Baumgart mit einer Fake-Pressekonferenz. In einem vom Verein geteilten Video versuchte der 50-Jährige, in seinen Antworten besonders viele Jugendwörter unterzubringen. "Digga, bodenlose Frage", hieß seine Antwort auf die Frage, ob der FC in diesem Jahr den FC Bayern jage. Den kommenden Gegner RB Leipzig erwarte er "slay", also selbstbewusst, sagte Baumgart: "Aber am Ende werden wir, wie sagt man so schön, siuuuu." Zu jenem spanischen Kunstwort, mit dem Weltstar Cristiano Ronaldo seine Tore feiert, breitete der Coach die Arme aus. Nach Ende der vermeintlichen Sitzung sagte Baumgart zu Pressesprecherin Lil Zercher: "Boah, Lil, das war ganz schön sus eben." Was so viel heißt wie "verdächtig".