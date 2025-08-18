Wo treffen sich die reichste indonesische Familie, ein spanisches Trainertalent und ein paar Hollywood-Stars? Richtig: in Norditalien, am Comer See. Wo eines der interessantesten Projekte im europäischen Fußball beheimatet ist.

Von Felix Haselsteiner, Como

Alles steht und fällt in Como mit dem Sinigaglia, dem Stadion mit der vermutlich besten Lage im europäischen Fußball. Man kann den berühmten See riechen von hier, aus dem Oberrang kann man ihn auch sehen, keine fünfzig Meter sind es aus der Nordkurve bis zum Ufer. Ein Prunkstück war dieses Stadion einst, nach Giuseppe Sinigaglia benannt, einem berühmten Ruderer und gefallenen Kriegshelden aus dem Ersten Weltkrieg und von Benito Mussolini höchstselbst erwünscht. Das stolze Sinigaglia, es war zunächst eines der ersten Bauwerke des italienischen Rationalismus und Mitte des 20. Jahrhunderts dann Heimat eines stolzen Fußballvereins, doch irgendwann interessierte diese Spielstätte nur noch die sogenannten Groundhopper, versprengte Touristen auf der Suche nach den Überbleibseln einer Stadion- und Fußballkultur. Bis die Promis kamen.