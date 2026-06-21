Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams kehrt auf die große Einzel-Bühne zurück. Die siebenmalige Wimbledon -Siegerin erhielt für das traditionsreiche Rasenturnier in England eine Wildcard und wird damit erstmals seit fast vier Jahren wieder ein Einzel bei einem Major bestreiten. Das teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Ihre Teilnahme im Doppel gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams war schon vor wenigen Tagen verkündet worden.

Die mittlerweile 44 Jahre alte US-Amerikanerin hatte ihr bislang letztes Grand-Slam-Einzel bei den US Open 2022 gespielt und damals in der dritten Runde gegen die Australierin Ajla Tomljanovic in drei Sätzen verloren. Anschließend zog sie sich zunächst vom Profitennis zurück. Erst am 9. Juni hatte die zweifache Mutter ihr Comeback im Doppel im Londoner Queen's Club gefeiert, an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko.

Noch am Dienstag bei den Berlin Tennis Open ließ Serena Williams eine Frage nach einer Einzel-Wildcard für Wimbledon offen. Zu diesem Zeitpunkt war noch ein Startplatz im Einzel-Hauptfeld der Frauen frei geblieben. Nun ist klar, dass sie diesen einnehmen wird. In Berlin spielte Williams nur ein Doppel-Match mit der Tschechin Karolina Muchova, das beide in zwei Sätzen verloren.

Das mit 1,2 Millionen Euro dotierte Berliner Rasenturnier gewann im Einzel Linda Noskova aus Tschechien. Die 21-Jährige, Nummer 13 der Weltranglisten, besiegte am Sonntag im Endspiel die zehn Plätze besser positionierte Jessica Pegula aus den USA 6:4, 4:6, 6:3 und gewann ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour.

Das für 12 Uhr angesetzte Einzelfinale konnte erst fünfeinhalb Stunden später beginnen, da schwere Unwetter das Tennisgelände zum Teil überflutet hatten. Wegen der Überflutungen und der Gefahr von Stromschlägen wurden die Besucher evakuiert. Erst am Nachmittag öffneten sich wieder die Tore.