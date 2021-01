Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Colin Bell ist tot. Sein einstiger Verein Manchester City teilte mit, dass die Vereinsikone am Dienstag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben sei. Bell werde immer als einer der größten Spieler von Manchester City in Erinnerung bleiben, schrieb Vereinschef Khaldoon Al Mubarak in der Mitteilung. Mit Bell gewann Manchester je einmal den Europapokal der Pokalsieger (1970), den englischen Meistertitel (1968) und den FA-Cup (1969) sowie zweimal den Ligapokal (1970 und 1976). 2004 hatten die Fans dafür gestimmt, dass eine Stadion-Tribüne nach Bell zu benennen. Er bestritt 492 Spiele für City und erzielte in den 13 Jahren 152 Tore. Für England absolvierte Bell 48 Länderspiele.