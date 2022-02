Neun Gegentreffer in den letzten zwei Spielen - die einstige Stabilität in der Abwehr des 1. FC Nürnberg ist im neuen Jahr passé. Nach deutlichen Niederlagen gegen den FC Ingolstadt (0:5) und beim Karlsruher SC (1:4) wollen die Club-Profis es am Samstagabend (20.30 Uhr) im Heimspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg dringend besser machen. Die Regensburger haben ebenfalls turbulente Wochen hinter sich: Trotz ihrer sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen liegen die Oberpfälzer (31 Punkte) nur zwei Zähler hinter den siebtplatzierten Nürnbergern. "Mit Regensburg wird eine Herausforderung auf uns warten", sagte Club-Trainer Robert Klauß. Er erwarte vom Jahn "viele Flanken, viele Hereingaben und viel Kopfballpräsenz im Zentrum". Das Gute sei, "dass wir durch das KSC-Spiel gut auf Regensburg vorbereitet sind. Da werden ähnliche Themen auf uns zukommen", bemerkte Klauß.