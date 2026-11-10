Clemens Riedel, 23, durchlebt bei RCD Espanyol Barcelona gerade turbulente Zeiten. „Espanyol ist ein familiärer, sehr traditionsreicher Klub. Auch wenn man es hier, im Zentrum Barcelonas, nicht so sieht, weil mehr Menschen in Trikots des FC Barcelona herumlaufen – man merkt schon, dass Espanyol ein Klub mit viel Power und tollen Fans ist, die froh sind, wieder erstklassig zu spielen.“ Als Riedel das sagt, sitzt er im Hof eines Hotels in der Nähe der berühmten Rambla, unter einem Himmel, der in den Farben Espanyols erstrahlt. Die Saison ist noch jung – Riedel hat acht von zwölf Erstligaspielen bestritten. Doch bei Espanyol ist schon die Angst zu spüren, dass im dritten Jahr nach dem Wiederaufstieg ein Abstieg drohen könnte. Am vorvergangenen Wochenende feierte der neue Trainer Eder Sarabia gegen Deportivo La Coruña sein Trainerdebüt; er ersetzte Manuel „Manolo“ González.