Italiens Fachpresse hatte ihn bereits als „Retter“ angekündigt, der sich aus „Liebe zur Nationalelf“ dazu entschieden habe, das Land vor der nächsten WM-Blamage zu bewahren. Aber am Dienstag stellte sich heraus: Der auserkorene Retter will gar nicht. Claudio Ranieri, 73, verzichtet auf das Amt des italienischen Nationaltrainers, der Verband muss sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Luciano Spalletti neu orientieren.

„Ich danke dem Verbandschef für die Ehre“, sagte Ranieri der Nachrichtenagentur ANSA über das Angebot, das ihm Verbandspräsident Gabriele Gravina vorgelegt hatte. Er habe jedoch beschlossen, künftig der AS Rom „als Berater zur Seite zu stehen und diesen Auftrag ganz zu erfüllen“. Bei der Roma war Ranieri bis zum Ende der abgelaufenen Saison Cheftrainer gewesen. Er führte das Team, das er erst im November 2024 übernommen hatte, mit der besten Rückrunden-Bilanz aller Serie-A-Klubs noch unverhofft auf Platz fünf. Danach kündigte Ranieri erneut das Ende seiner Trainerlaufbahn an – bis er nun plötzlich als Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Nationaltrainers Spalletti gehandelt wurde. Der 66-Jährige hatte seine Abberufung nach dem blamablen 0:3 zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Norwegen am vergangenen Sonntag selbst verkündet. Beim glanzlosen 2:0 (1:0) am Montagabend in Reggio Emilia gegen Moldau saß Spalletti zum letzten Mal auf der Bank.

„Sicher hinterlassen wir nicht viel Begeisterung“, bilanzierte Spalletti seine weniger als zweijährige Amtszeit. In Italien geht die Angst um, in der WM-Qualifikationsgruppe hinter Norwegen zu landen und nach den Turnieren 2018 und 2022 auch die WM 2026 in Nordamerika zu verpassen. Die Trainersuche beginnt jetzt von vorn, als neuer Favorit gilt der frühere Milan-Trainer Stefano Pioli, 59, der aktuell Al-Nassr in Saudi-Arabien coacht.