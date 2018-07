29. Juli 2018, 11:39 Uhr Bundesliga Mit fast 40 Jahren: Pizarro kehrt zu Werder Bremen zurück

Claudio Pizarro spielt mit bald 40 Jahren eine weitere Saison Bundesliga.

Der Stümer kehrt zum SV Werder Bremen zurück und erhält einen "stark leistungsbezogenen Vertrag".

Pizarro wechselt damit zum insgesamt fünften Mal an die Weser.

Claudio Pizarro kehrt zu Werder Bremen zurück. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wird der fast 40 Jahre alte Torjäger sein fünftes Engagement bei den Hanseaten antreten. Pizarro erhält nach Vereinsangaben einen "leistungsbezogenen Vertrag" und wird die Rolle des Backup-Stürmers übernehmen. Er wechselt damit nach 1999 (von Alianza Lima), 2008 (Leihe vom FC Chelsea), 2009 (vom FC Chelsea) und 2015 (vom FC Bayern) zum insgesamt fünften Mal nach Bremen.

"Ich freue mich sehr, hier nochmal die Chance zu erhalten, mich ins Team einzubringen, um bei dem Klub meine Karriere zu beenden, bei dem sie in Europa angefangen hat. Ich freue mich auf die Aufgabe, meine Erfahrung weiterzugeben, aber ich will nicht verschweigen, dass ich auch zurückkomme, um Tore zu schießen", sagte Pizarro und ergänzte: "Ich bin überzeugt, dass wir zusammen eine starke Saison spielen werden."

Die Verantwortlichen freuen sich über den überraschenden Transfer. "Wir standen in den letzten Wochen mit Claudio in Kontakt und sowohl er als auch wir drückten den Wunsch aus, dass er seine aktive Karriere hier in Bremen, hier im Weser-Stadion beendet. Wir haben diese Gedanken intensiv durchgespielt, wir haben den Rahmen vorgegeben und dann beschlossen, einmal mehr mit Claudio in eine Saison zu starten", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Pizarro, der in der abgelaufenen Spielzeit das Trikot des Absteigers 1. FC Köln trug und ablösefrei ist, hatte seine Kontakte in die Hansestadt nie abreißen lassen. Zuletzt hielt sich Pizarro auf Mallorca und in Garmisch-Partenkirchen beim ehemaligen Bremer Athletikcoach Yann-Benjamin Kugel fit.

"Sportlich ergibt die Rückhol-Aktion durchaus Sinn. Claudio weiß, dass er nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat sein wird. Aber er wird einen Effekt in der Kabine haben und mit seiner extrem positiven Energie, seiner Überzeugung und seinem Erfolgshunger dieser Mannschaft gut tun", sagte Trainer Florian Kohfeldt.Pizarro trug erstmals 1999 das Werder-Trikot, 2008, 2009 und 2015 kehrte der Stürmer an die Weser zurück. Mit 144 Treffern ist er Bremens Bundesliga-Rekordtorschütze.