Interview von Moritz Kielbassa und Christof Kneer

Im Sommer 2020 hat der Peruaner Claudio Pizarro eine wirklich große Karriere beendet - mit 41 Jahren. Er beendete sie dort, wo 1999 alles begann: im Trikot von Werder Bremen, wo er an der Seite des kugelrunden Ailton zu einem der besten Stürmer der Ligageschichte aufstieg.

Zwei Jahrzehnte wechselte Pizarro munter zwischen Bremen und dem FC Bayern hin und her, unterbrochen von zwei Kurzaufenthalten beim FC Chelsea und beim 1. FC Köln. Er hat dabei kuriose Rekorde aufgestellt: Pizarro ist der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler (490 Ligaspiele), der älteste Bundesliga-Torschütze und der erste Spieler der Ligahistorie, der in 21 Kalenderjahren in Serie mindestens ein Tor erzielt hat. Mit dem FC Bayern gewann er 2013 das Triple.

Weil Corona den Fußball lahmgelegt hatte, kann sich Pizarro erst jetzt verabschieden - für sein Abschiedsspiel in Bremen am Samstag hat er gleich drei Teams nominiert: eine Bayern-Auswahl (u.a. mit Robben, Lahm), ein Werder-Team (mit Ailton, Frings und Eilts) sowie "Claudios Amigos", zu denen nicht nur Max Kruse, sondern angeblich auch Felix Neureuther und Joko Winterscheidt gehören. Im SZ-Interview blickt Pizarro, 43, auf seine Karriere zurück - und verrät, warum es Ailton & Pizarro um ein Haar nie gegeben hätte.

SZ: Herr Pizarro, sind Sie noch fit, wie ist Ihre Form?

Pizarro: Gut! Ich trainiere drei-, viermal die Woche.

Mit welcher Mannschaft?

Ach, Sie meinen Fußball? Spiele ich gerade gar nicht, nahezu null. Aber ich laufe, ich mache ein bisschen Intervall- und Krafttraining, Stabilitätsübungen. Mein Körper sagt mir: Ich kann nicht nichts machen. Ich habe immer noch zu viel Energie.

Sie sind inzwischen offizieller Botschafter des FC Bayern, Ihr Abschiedsspiel findet in Bremen statt. Was sind Sie denn jetzt, Bremer oder Münchner?

Beides! Ich liebe beide Städte und beide Vereine. Ich lebe in München, aber dass mein Abschiedsspiel in Bremen stattfindet, ist schon länger ausgemacht. Das zeigt ja auch, wie groß mein Herz für Werder ist. An einem Bundesliga-Wochenende versuche ich immer, möglichst beide Spiele zu sehen.

Und wenn Bayern und Bremen aufeinandertreffen: Für wen sind Sie dann?

Dann warte ich das Ergebnis ab (lacht). Entweder eine meiner beiden Mannschaften gewinnt, oder beide holen einen Punkt ...

Bei Ihrem Abschiedsspiel sollen gleich drei Mannschaften antreten. Wie schwer war es, alle Spieler zu erreichen?

Furchtbar schwer, totaler Stress! Ich werde erst am Samstag genau wissen, wer alles kommt. Viele meiner früheren Mitspieler sind heute Trainer oder Co-Trainer, die Kovac-Brüder in Wolfsburg, Alex Zickler in Leipzig. Oder Willy Sagnol, der trainiert die georgische Nationalelf. Die können nicht einfach so fehlen. Ich bin gespannt.

Wie geht's Ailton?

Er wohnt wieder in Bremen, und jedes Mal, wenn ich da bin, sehen wir uns. Ihm geht's gut.

Ist er noch schnell?

Ich glaube schon. Nicht mehr so schnell wie früher, aber wahrscheinlich immer noch schneller als alle anderen. Ich werde das im Spiel mal testen.

Fällt der Name Pizarro, dann fällt bis heute automatisch der Name Ailton. Sie werden 20 Jahre später immer noch als Duo wahrgenommen. Ist das okay für Sie?

Total okay! Ich glaube, das war mit die beste und schönste Zeit meiner Karriere. Die Geschichte von Ailton und mir zeigt aber auch, wie viel Zufall und Glück es manchmal braucht.

Inwiefern?

Als ich im Sommer 1999 nach Bremen kam, wollte Ailton gerade wieder nach Hause fliegen. Er wollte flüchten.

Werder-Trainer Felix Magath hatte ihn ignoriert und auf die Tribüne gesetzt - aber Magath wurde im Mai 1999 kurz vor Saisonschluss entlassen und durch den Amateurtrainer Thomas Schaaf ersetzt.

Als ich im Juli 1999 ankam, hat Thomas Schaaf im Training mal Ailton und mich nebeneinander in den Sturm gestellt und auf einmal gemerkt: Oh, die verstehen sich aber gut! Das könnte interessant werden. Dann hat er zu Ailton gesagt: Bleib doch noch ein bisschen, das könnte was werden mit dem Neuen ... Der Rest der Geschichte ist bekannt: Tore, Tore, Tore (lacht).

Es entstand das legendäre Sturmduo, das der Weser-Kurier "Pizza Toni" taufte.

Ja, aber es war sooo knapp! Zwei Tage, nachdem ich in Bremen gelandet bin, wollte Ailton nach Brasilien fliegen und nie mehr wiederkommen. Hätte uns Thomas nicht im ersten Training vorne hingestellt, wäre die Geschichte nie passiert. Die Bundesliga hätte Ailton nie kennengelernt.

Wie lief das Zusammenspiel mit Ailton?

Wenn ich den Ball bekommen habe, habe ich mich gedreht und den Ball steil nach vorne gespielt, ich wusste ja: Ailton ist immer da. Er war ein intelligenter Spieler und hat genau gespürt, wann er in welchen Raum starten muss. Ja, und dann war's halt wieder ein Tor.

War es das harmonischste Sturmduo, in dem Sie jemals gespielt haben?

Ich glaube, ja. Wir konnten ja auch Spanisch miteinander sprechen, das kam noch dazu. Nach wenigen Monaten wussten wir schon genau, wie der andere spielt. Ich musste nicht mal mehr hinschauen und wusste schon, wo er gerade rennt. Fußball war total einfach mit Toni.

Mit welchen Stürmern haben Sie sich noch gut verstanden?

Beim FC Bayern mit Giovane Elber und Roque Santa Cruz - auch Latinos, da fühlt man den Fußball irgendwie ähnlich.

Sie haben im Laufe Ihrer Jahre mit vielen Weltstars zusammengespielt, vor allem in München und beim FC Chelsea. Wer war der beste?

Zé Roberto! Im Eins-gegen-eins war er unstoppable. Für mich als Stürmer war das super. Wenn Zé am Flügel war, wusste ich, er kommt am Gegner vorbei und legt mir den Ball perfekt hin. Ich musste dann nur an den langen oder kurzen Pfosten starten, eine kleine Berührung - drin war der Ball!

Mit wem ging das ähnlich gut?

Ach, ich hatte so viele überragende Mitspieler - viele, die genau wussten, was ein Stürmer braucht: Mehmet Scholl, Frank Lampard, Arjen Robben, Franck Ribéry. Diego in Bremen! Und Thiago! Niemand darf Thiago vergessen! Aber der beste Vorbereiter, den ich je erlebt habe, war Zé Roberto.

Der spielte noch länger als Sie - bis 44.

Ja, Zé ist Wahnsinn! Er macht noch immer jeden Tag Sport, jeden Tag Training. Wahrscheinlich könnte er immer noch spielen.

Als Sie 2007 zum FC Chelsea wechselten, war Ihre Konkurrenz nicht gerade klein. Im Sturm standen: Didier Drogba, Andrej Schewtschenko, Nicolas Anelka.

Wahnsinn, ja. Didier Drogba! Er hatte so viel Kraft, konnte mit beiden Füßen schießen, hatte einen unglaublichen Kopfball. Er war einer der komplettesten Spieler, die ich je erlebt habe.

Aus heutiger Sicht: Warum hat es bei Chelsea nicht geklappt? Sie haben in dieser einen Saison nur zwei Tore geschossen. War die Konkurrenz doch zu groß?

Ich weiß genau, warum es nicht geklappt hat: José Mourinho hat mich geholt, er wollte mich unbedingt haben, weil er als Trainer was in mir gesehen hat. Er sagte, dass er einen Stürmer braucht, der auch Mannschaftsspieler ist. Vielleicht waren ihm bei all den Superstars zu viele Egoismen im Team. Leider wurde Mourinho dann nach zwei Monaten entlassen.

Es übernahm der Sportchef Avram Grant.

Wie das dann immer so ist: neuer Trainer, neue Idee, neue Spieler. Eines kann ich jedenfalls sagen: Von den Einzelspielern her war das eine unglaubliche Mannschaft. All diese Stürmer, dazu im Mittelfeld Lampard, Makelele, Ballack, in der Abwehr John Terry, im Tor Petr Cech - aber als Team hat uns irgendwas gefehlt. Am Ende sind wir in fast allen Wettbewerben Zweiter geworden.

Sie hatten beim FC Chelsea einen Vierjahresvertrag unterschrieben, am Ende haben Sie nur eine Saison dort gespielt.

Aber ich habe dort drei Saisonvorbereitungen gemacht! Das erste Jahr unter Mourinho, das zweite unter Scolari, danach bin ich nach Bremen ausgeliehen worden. Und im dritten Jahr bei Chelsea unter Carlo Ancelotti. Dann hat Werder mich gekauft.

Welches war die schönste Vorbereitung?

Ancelotti! Der ist wirklich ein guter Typ und total ehrlich. Er hat zu mir gesagt: "Claudio, die Bosse wollen, dass du nur noch Stürmer Nummer fünf oder sechs bist". Nach zwei Wochen Training meinte er: "Bei mir wärst du mindestens die Nummer drei, Claudio, aber nur unter uns ..." Er hat mir sogar angeboten, mir bei einem Klubwechsel zu helfen, er hatte gute Kontakte zu AS Rom. Ich habe gesagt: Danke, Mister Carlo, aber ich habe schon was. Ich bin dann endgültig zurück nach Bremen.

Alle Spieler schwärmen von Ancelotti. Warum hat es mit ihm ausgerechnet beim FC Bayern nicht funktioniert?

Carlo ist ähnlich wie Jupp Heynckes, er hat einen guten Umgang mit den Profis, hat selber gespielt, versteht das Spiel. Vielleicht war es das Problem, dass er direkt nach Guardiola zu Bayern kam und die Spieler noch von Pep beeindruckt waren.

Ihre besten Trainer?

Heynckes, Pep. Mourinho auch. Ich hatte so viele! Und Thomas Schaaf natürlich. Er war mein erster Trainer, und auch bei ihm hat man gemerkt, dass er mal Spieler war. Er wusste, wie er Spieler behandeln muss, er wusste auch: Ailton und Pizarro sind Latinos, die brauchen ein bisschen mehr Freiheiten auf dem Platz. Und hinterher hat er oft gesagt: Guuuut gemacht! (lacht) Thomas wusste, dass wir ein bisschen mehr Wärme brauchen als die anderen.

Stimmt dieses Klischee tatsächlich?

Ein bisschen schon. Ich habe oft erlebt, dass hervorragende südamerikanische Fußballer in Europa nicht weitergekommen sind, weil ihnen diese Wärme gefehlt hat, weil diese Kultur von Mitspielern oder Trainer nicht verstanden wurde. Mir hat das auch immer gutgetan, obwohl ich es nicht dringend gebraucht hätte. Mein Vater war Seemann und hat viel Wert auf Disziplin gelegt. Ich hatte das schon drin.

Versuchen Sie mal, aus all Ihren Klubs Ihre persönliche Top-Elf zu basteln.

Oh, das ist zu schwer! Da müssten wir mehr als elf spielen lassen.

Fangen wir im Tor an. Sie hatten Frank Rost, Oliver Kahn, Tim Wiese, Cech ...

... und Manuel Neuer! Im Tor steht immer Manuel Neuer.

Prägende Abwehrspieler Ihrer Karriere?

John Terry, Lucio, wer noch? Robert Kovac! Der war überragend. Linker Verteidiger, hm ... ja: Bixente Lizarazu natürlich.

Philipp Lahm?

Der spielt rechter Verteidiger. Dann brauche ich noch Rafinha, der ist für die Stimmung wichtig (lacht).

Das Mittelfeld haben Sie schon angedeutet: Lampard, vielleicht Makelele ...

Thiago! Diego! Dazu Mehmet Scholl. An den Seiten natürlich Zé Roberto, Franck, Arjen. Im Sturm: Drogba, Ailton, Elber ... Anelka noch, der war auch großartig, der hätte eigentlich eine noch größere Karriere machen müssen. Meine Mannschaft hätte wirklich mehr als elf Spieler.

Und wer wäre der Coach? Guardiola im Training, Mourinho im Spiel?

Jupp Heynckes. Und Thomas Schaaf.

Wenn man heute über Stürmer redet ...

... Moment, wir haben Robert Lewandowski vergessen! Lewy muss natürlich auch spielen.

Sie haben über zwei Jahrzehnte Profifußball gespielt und die Veränderungen im Spiel auf dem Platz miterlebt. Als Sie begannen, spielten noch Typen wie Jens Jeremies, Mittelfeldspieler durften noch rustikal sein und ...

... und Torhüter! Sie waren nur Torhüter, konnten fast nichts mit dem Fuß. Im Grunde gar nichts!

Wie gefällt Ihnen denn die Entwicklung des Fußballs?

Früher wussten wir, wie der Gegner ungefähr spielt, wir haben etwas einstudiert und dann mal geschaut, ob das auch alles funktioniert. Die Videoanalysen haben vieles verändert.

Zum Guten?

Ich finde, ja und nein. Analyse ist wichtig, aber meine Angst ist, dass man mit zu viel Analyse den sense verliert, wie sagt man auf Deutsch?

Gespür?

Ja genau, das Gespür fürs Spiel, das darf man nie verlieren. Spieler müssen auch selber Entscheidungen treffen können.

Und ein paar Freiheiten haben wie damals Pizarro und Ailton?

Einen Plan, aber auch Freiheiten. Das ist das Beste fürs Spiel und fürs Publikum.

Der deutsche Fußball beklagt gerade einen Mangel an echten Stürmern. Hat man die weganalysiert, wurde zu viel auf andere Dinge geachtet?

Ich kann mich gut erinnern, was wir früher in Südamerika über deutsche Stürmer dachten: Vorsicht, da kommen diese Schränke! Die waren hart, konnten kämpfen und haben sich da vorne reingehauen. Solche Spieler brauchst du in jeder Mannschaft. Jetzt habt ihr auf einmal viele schnelle, gute Techniker, aber keine echten Stürmer mehr. Oder kommen da wieder welche?

Im Moment nichts in Sicht.

Vielleicht kommt das daher, weil seit etwa zehn Jahren viele gute Mannschaften nur noch Tiki-Taka spielen wollen. Früher waren Stürmer einfach dafür da, Tore zu schießen, auch wenn sie nicht immer die besten Fußballer waren. Heute sollen sie kombinieren, pressen und so weiter. Ja, das ist wichtig. Aber echte Stürmer braucht man schon auch noch.

Was denken Sie, wenn Sie eine Mannschaft wunderbar kombinieren, aber nicht treffen sehen?

Tiki-Taka kannst du spielen, wenn du 4:1 führst, aber bei 1:1 oder 2:1 musst du zuschlagen. Sonst vergibst du fünf tolle Chancen, und hinten schießt dir der Gegner einen rein.

Bis zur Verpflichtung von Erling Haaland bei Manchester City hieß es bei Guardiola immer: Er mag keine Mittelstürmer, die sich hauptsächlich im Strafraum aufhalten. Haben Sie das auch so erlebt?

Ja. Zu mir hat er auch immer gesagt: Claudio, komm raus aus dem Strafraum, raus da, raus da! Lass dich fallen, spiel mit! Das war aber kein Problem, ich war ein Spieler, der sowieso immer den Ball haben wollte.

Wie kommt es dann, dass Guardiola auf einmal Haaland verpflichtet hat?

Haaland ist einfach zu gut. Pep weiß genau, was ein guter Spieler ist, und er weiß, dass Haaland ihm helfen kann. Aber klar, kann sein, dass er so einen Spielertypen vor fünf Jahren noch nicht geholt hätte.

Beim FC Bayern und der deutschen Nationalelf wird gerade viel über die falsche Neun diskutiert, also über Stürmer, die eigentlich gar keine echten sind. Sie lehnen die falsche Neun wahrscheinlich ab?

Eigentlich war ich ja selber eine! Ich kam am liebsten aus einer hinteren Position, nur: Ich war eine falsche Neun, aber mit einer echten Neun davor! Das ist ein großer Unterschied.

Können Sie erklären, warum Sie auf eine echte Neun nicht verzichten würden?

Heutzutage legt man so viel Wert auf gute Flügelspieler, aber wenn die den Ball dann in die Mitte bringen, ist manchmal kein Stürmer im Zentrum, der genau weiß, was er tun muss.

Was sagt der Botschafter Pizarro zum Sturmspiel des FC Bayern? Seit Lewandowskis Abschied fehlt die echte Neun.

Sie kombinieren sich super durch, aber im Moment belohnen sich die Spieler nicht.

Eine sehr diplomatische Antwort des Bayern-Botschafters! Würden Sie als Trainer immer mit Mittelstürmer spielen?

Ja, fast immer. Wenn der Gegner zwei Türme in der Abwehr hat, kann man es auch mal mit wendigeren Stürmern versuchen. Aber zumindest im Kader sollte so ein Mittelstürmer immer sein, immer!

Wird man Sie denn mal als Trainer sehen?

Ich glaube, ich wäre ein sehr guter Trainer. Aber ich habe entschieden, dass ich das nicht möchte. Ich war 20 Jahre lang jedes Wochenende unterwegs, ich möchte jetzt nicht jedes Wochenende wieder ein Spiel haben und unter der Woche jeden Tag analysieren, analysieren, analysieren.

Spielerberater?

Vielleicht irgendwann Manager, aber Berater nicht. Ich finde, dass viele junge Spieler sowieso zu viel beraten werden, manche sind richtige Diven. Viele gehen nicht mehr direkt zum Trainer, wenn ihnen etwas nicht passt, sondern sie gehen zu ihren Beratern, und die sollen sich dann kümmern. Das gefällt mir nicht.

Wenn Sie Claudio Pizarro beraten hätten: Finden Sie, der hat in seiner Karriere alles richtig gemacht?

Ich finde, ich kann sehr zufrieden sein.

Mehmet Scholl hat mal gesagt, Sie seien der beste Spieler gewesen, mit dem er je zusammengespielt habe.

Hat er gesagt? Das freut mich.

Was zu der Frage führt, ob Ihre Karriere noch größer hätte werden können, als sie es ohnehin war. Mal so gefragt: Hätten Sie bei Ihrer Begabung nicht ein Weltstar werden müssen? Hätten Sie manchmal vielleicht noch mehr beißen müssen?

Nein. So bin ich nicht, so ist mein Naturell nicht. Ich kann nicht verbissen sein. Ich kann nichts erzwingen, sonst verliere ich mein Gefühl fürs Spiel. Ich habe all das gegeben, was ich konnte.

Gab es nicht den Moment, an dem Sie dachten: Vielleicht hätte ich nach dem Jahr in Chelsea nicht zurück nach Bremen gehen, sondern es noch mal in der europäischen Spitze versuchen sollen?

Ich habe manchmal überlegt, ob ich nicht in England hätte bleiben sollen, aber nein: Am Ende war alles richtig. Ich wollte unbedingt einen Titel mit Werder gewinnen. Das haben wir mit dem DFB-Pokal im Jahr nach Chelsea auch gleich geschafft.

Waren Sie selbst überrascht, dass Sie bis 40 spielen konnten?

Zum Glück hatte ich die Qualität, nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit dem Auge Fußball zu spielen. Ich habe viele Dinge auf dem Feld gesehen, die die Jungen noch nicht so sehen konnten, ich war vielleicht in den Beinen nicht mehr so schnell, aber dafür im Kopf.

Wie merkt man dann, dass es endgültig vorbei ist?

Die Erholung ist das Problem. Ich habe am Ende zwar das Gleiche trainiert wie ein 20-Jähriger, nur konnte der dasselbe Programm vier Stunden später noch mal machen. Ich habe zwei Tage gebraucht.

Machen am Samstag die drei Trainer die Aufstellung, oder machen Sie das?

Das machen die Trainer. Aber die Spieler dürfen sagen, wenn sie nicht mehr können.