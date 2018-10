28. Oktober 2018, 18:29 Uhr Barcelona vs Real Madrid Königliche Bankrotterklärung

Im Spitzenspiel der spanischen Liga verliert Real Madrid auf verheerende Weise beim großen Rivalen FC Barcelona.

Das 1:5 dürfte Real-Coach Lopetegui wohl den Job kosten.

Bei Barcelona darf selbst Arturo Vidal jubeln, der bislang wenig Einsatzzeit bekam.

Von Javier Cáceres, Barcelona

Real Madrids Präsident Florentino Pérez weiß nun, wie sich der Bieter gefühlt haben muss, der neulich beim Auktiuonshaus Sotheby's ein Werk des Street-Art-Künstlers Bansky ersteigerte - und dann dessen sofortige Zerstörung erlebte.

Vor Pérez' Augen schredderte sich das Millionen-Ensemble von Real Madrid bis zur Hälfte selbst, und das auch noch auf dem Rasen des ewigen Rivalen FC Barcelona. Dann geriet die Selbstzerstörung zwar ins Stocken, doch am Ende war Real Madrid zerfranst wie das Bild vom Mädchen mit dem Ballon: Dank eines Hattricks von Mittelstürmer Luis Suárez und Toren von Coutinho und dem ehemaligen FC-Bayern Profi Arturo Vidal besiegte der Titelverteidiger den spanischen Rekordmeister 5:1 (2:0) und vergrößerten den Abstand in der Tabelle auf sieben Punkte.

Real fiel durch die Pleite auf den neunten Platz zurück - ein Umstand, der in der spanischen Hauptstadt als Schande begriffen wird. Auf der Ehrentribüne des vollbesetzten Camp- Nou-Stadions nestelte Pérez an seinem Handy herum. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass er die Ablösung des seit Juli amtierenden, aber glücklosen Trainers Julen Lopetegui vorantrieb.

"Ich bin traurig, wie das Team auch. Aber ich fühle mich absolut noch mit Kraft, um weiterzumachen", versicherte Lopetegui nachher. In der Kabine soll er sich aber bereits von der Mannschaft verabschiedet haben. Der Radiosender Onda Cero berichtete, Lopeteguis Rauswurf sei beschlossene Sache. Der Italiener Antonio Conte, zuletzt Coach des FC Chelsea, werde bereits am Montag als Nachfolger vorgestellt. Im ersten Clásico seit 2009, an dem weder Barcelonas Lionel Messi (Armfraktur) noch sein Rivale Cristiano Ronaldo (nun Juventus Turin) teilnahmen, war Real Madrid in der ersten Halbzeit nicht einmal ein Schatten seiner selbst. Lopetegui hatte die Mannschaft so tief aufgestellt wie noch nie in dieser Saison. Doch die beiden Abwehrwälle waren nur so massiv wie mittelalterliche Paravents. Die Kreativposten Kroos, Isco und Modric? Nicht existent. Barcelona hingegen reagierte auf Messis Absenz mit einem beeindruckenden choralen Spiel, das von den Brasilianern Arthur, Coutinho und Rafinha angetrieben wurde und zu einer Monopolisierung des Ballbesitzes führte, die man so in der Geschichte der Clásicos schon lange nicht mehr gesehen hatte.

Es war dann auch nicht überraschend, dass Coutinho nach nur zehn Minuten das 1:0 erzielte: Einem langen Pass aus dem Mittelfeld ließ Linksverteidiger Jordi Alba einen grandiosen Flankenlauf folgen, den er mit einem Pass in den Rückraum auf Coutinho krönte. Der Brasilianer vollendete in Messi-Manier: mit einem Flachschuss an den rechten Pfosten, der außer Reichweite von Torwart Thibaut Courtois und des auf die Linie zurückgeeilten Kapitäns Sergio Ramos war.

Nach knapp einer halben Stunde - und einem 18-Meter-Schuss von Arthur, den Courtois glänzend parierte (18.) -, kam es zu einer Premiere: Im 177. Liga-Clásico, der zum 71. Barcelona-Sieg führen sollte, kam nach 20 Minuten erstmals ein Videobeweis zum Einsatz. Nach Ansicht der Aufzeichnung erkannte Schiedsrichter Sánchez Martínez wegen eines Fouls von Reals Innenverteidiger Raphaël Varane an Mittelstürmer Luis Suárez auf Strafstoß. Suárez verwandelte selbst zum 2:0. Lopetegui ließ Varane zur Halbzeit in der Kabine, der Franzose klagte über muskuläre Probleme. Für ihn kam Lucas Vázquez, aus einer Vierer- wurde eine Dreierabwehrkette. Umgehend brachte sich Real Madrid mit dem ersten Lebenszeichen der Partie zurück ins Spiel. Isco setzte sich bis zur Grundlinie durch; seine Hereingabe wanderte zu Marcelo, der die Konfusion von Barcelonas Hintermannschaft zum Anschlusstreffer nutzte (48.). Minutenlang wirkte Barcelona groggy wie ein Boxer nach einem Nierenschlag. Doch nach einem Pfostentreffer von Gareth Bale (55.) berappelte sich der FC Barcelona wieder - was die Partie endgültig in ein Spektakel mit zwei Teilhabern und Chancen auf beiden Seite verwandelte.

Erst traf Barcelonas Suárez nach einer akrobatischen Hereingabe von Sergi Roberto nur den Pfosten (60.), dann setzte Madrids Mittelstürmer Karim Benzema einen Kopfball nach Vázquez-Flanke über die Querlatte. Es sollte aber noch die Ekstase der Katalanen folgen. Der eingewechselte Ousmane Dembelé passte zu Sergi Roberto, der Suárez mit einer eher schlechten Flanke bediente: Der Uruguayer traf dennoch aus 12 Metern per Kopf. Dann leistete sich Reals Kapitän Sergio Ramos einen Ballverlust, Sergio Roberto bediente erneut Suárez, der mit einem Lupfer Torwart Courtois überwand. Den Schlusspunkt setzte der spät eingewechselte Arturo Vidal in der 86. Minute: Nach einer Flanke von Dembelé traf der Chilene zum 5:1-Endstand, der das Schicksal des Trainers Lopeteguis besiegelt haben dürfte.