Durch den 2:1-Sieg im Clásico halbiert Real Madrid den Vorsprung des Erzrivalen Barcelona in der Tabelle. Geht die Prophezeiung von Trainer José Mourinho tatsächlich auf?

In der Stunde des Sieges ist es einfacher, großzügig zu sein. Und als der Sonntag in Barcelona ausklang, war José Mourinho genau das: generös. Auf dem Platz – er ging quer über den Rasen, um den Ersatztorwart Andriy Lunin zu umarmen, der den grippekranken Stammkeeper Thibaut Courtois bestens vertreten hatte. Aber auch im Pressesaal. Er lobte den Gegner, den FC Barcelona, aber auch Lamine Yamal über den grünen Klee.