Der Franzose trifft in Barcelona doppelt und verhilft Real Madrid zu einem verdienten Erfolg im großen Duell in Spanien. Ein Konter zieht den Katalanen spät den Stecker – ihr Vorsprung in der Tabelle ist fast dahin.

Dank der Tore Nummer 99 und 100 von Kylian Mbappé im Trikot von Real Madrid hat Spaniens Rekordmeister im Clásico eine frühe Vorentscheidung in der heimischen Liga abgewendet. Durch einen hart erkämpften und alles andere als unverdienten 2:1-Sieg bei FC Barcelona verkürzte Real Madrid den Rückstand auf den Tabellenführer aus der katalanischen Hauptstadt auf drei Punkte. Die Madrilenen von Trainer José Mourinho fügten damit den Katalanen die erste Niederlage der laufenden Liga zu, sie hatten zuvor neun Siege in Serie gelandet. Für Real Madrid war es der 107. Sieg im 265. Duell mit dem Erzrivalen aus Barcelona, der bei 106 Siegen verharrt.