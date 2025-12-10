Als die Nachricht durchsickerte, begannen die Reporter in der Münchner Arena umgehend, die Kamerastative einzupacken, eine Spur Enttäuschung konnte niemand verbergen. Nein: Lennart Karl würde heute kein Interview mehr geben. Wahrscheinlich hatte er ausnahmsweise einen anderen Ausgang gewählt als jenen, der ihn an den Journalisten vorbeiführt.