Als die Nachricht durchsickerte, begannen die Reporter in der Münchner Arena umgehend, die Kamerastative einzupacken, eine Spur Enttäuschung konnte niemand verbergen. Nein: Lennart Karl würde heute kein Interview mehr geben. Wahrscheinlich hatte er ausnahmsweise einen anderen Ausgang gewählt als jenen, der ihn an den Journalisten vorbeiführt.
FC BayernKarl, der Stammspieler?
Lesezeit: 3 Min.
Beim 3:1 des FC Bayern gegen Sporting trifft schon wieder der 17-jährige Lennart Karl. Seine Leistungen werfen inzwischen die Frage auf, wie seine Rolle aussieht, wenn Jamal Musiala zurückkehrt.
Lennart Karl beim FC Bayern:Kimmichs Trikot hing über seinem Schreibtisch
Mit 17 Jahren gibt Lennart Karl für den FC Bayern bei der Klub-WM sein Debüt. In seinem Heimatdorf Frammersbach wissen sie schon lange, dass ihr Junge mal ein ganz Großer wird.
