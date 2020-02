Am Montag noch "guter Dinge", am Dienstag plötzlich weg

7. November 2019: Jürgen Klinsmann beginnt seine Arbeit bei Hertha BSC als Aufsichtsrat. Er ist einer von vier Vertretern des Investors Lars Windhorst im neunköpfigen Kontrollgremium. Er spricht vom "spannendsten Fußballprojekt Europas".

27. November 2019: Nach einem 0:4 in Augsburg, der vierten Niederlage in Serie, beurlaubt die Hertha, in der Tabelle nur noch auf Rang 15, Trainer Ante Covic. Klinsmann übernimmt. Von Beobachtern wird dieser Schritt bereits als Anfang einer Machtübernahme durch Investor Windhorst gesehen, der mehr als 200 Millionen Euro in den Verein pumpt und ihn zum "Big City Club" machen will.

30. November 2019: Die Hertha verliert im ersten Spiel unter Klinsmann 1:2 gegen Borussia Dortmund, der Trainer sorgt gleich für Aufregung: Vor den Kameras filmt er mit seinem Handy die Berliner Hymne, dabei ist deutlich das Logo seines persönlichen Ausrüsters zu sehen. Hertha wird von einem Konkurrenten gesponsert.

14. Dezember 2019: 1:0 gegen Freiburg, 1:0 in Leverkusen, 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach - Hertha wirkt zum Ende des Jahres stabilisiert. Die Hinrunde beenden die Berliner als Zwölfter.

27. Dezember 2019: Hertha beginnt als erster Bundesligist die Vorbereitung. Es gibt zahlreiche Gerüchte um Zugänge. Gehandelt werden unter anderem die Weltmeister Mario Götze und Julian Draxler sowie Granit Xhaka vom FC Arsenal. Letztlich kommen Lucas Tousart (Olympique Lyon), Krzysztof Piatek (AC Mailand), Matheus Cunha (RB Leipzig) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) - für angeblich insgesamt rund 80 Millionen Euro.

14. Januar 2020: Laut eines Medienberichts fehlt Klinsmann die notwendige Trainerlizenz. Rechtzeitig vor dem Spiel gegen Bayern München wird die Lizenz allerdings verlängert, Klinsmann hatte entsprechende Nachweise über absolvierte Fortbildungen nachreichen müssen.

8. Februar: Die Berliner verlieren 1:3 gegen den Abstiegskonkurrenten Mainz 05. Klinsmann macht dafür auch die Aufregung um die rassistischen Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha während des DFB-Pokal-Achtelfinales bei Schalke 04 verantwortlich. Hertha ist inzwischen wieder auf Tabellenplatz 14 abgerutscht.

10. Februar 2020: Klinsmann stellt sich in einem Chat bei Facebook den Fragen der Fans. "Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SCP", sagt er mit Blick auf das Spiel beim Tabellenletzten Paderborn am kommenden Wochenende. Und: "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge."

11. Februar 2020: Klinsmann tritt zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon zunächst nichts weiß. Der Grund für die Demission: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Seinen Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die ihm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben.