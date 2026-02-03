SZ: Frau Schenderlein, Sie haben kürzlich in einem Social-Media-Video gesagt: „Was gibt es Schöneres, als im Biergarten zu sitzen und Public Viewing zu genießen mit der Fußball-WM?“ Ist das immer noch Ihre Meinung, wenn Sie an den Sommer denken?
Interview mit Sportstaatsministerin Schenderlein„Ein WM-Boykott kommt für uns nicht infrage“
Staatsministerin Christiane Schenderlein ist in der Bundesregierung zuständig für Sport. Ein Gespräch über die Debatten rund um die Fußball-WM, die deutsche Olympiabewerbung und ihre Erwartungen an das deutsche Team bei den Winterspielen.
Interview von Johannes Aumüller und Johannes Knuth, Berlin
