Für das deutsche Fußballnationalteam der Frauen steht in diesem Jahr erstmals seit 2021 kein großes Turnier an. Das Ziel lautet: Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. An diesem Dienstag (17.45 Uhr, ARD) geht es los, die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück trifft in Dresden auf Slowenien, am Samstag wartet Norwegen, im April folgen die Partien gegen Österreich. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt. Die WM könnte für Wück, gerade ausgestattet mit einem Vertrag bis 2029, der Auftakt in eine erfolgreiche Turnierreihe markieren mit dem Höhepunkt der Heim-EM 2029.