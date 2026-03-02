Für das deutsche Fußballnationalteam der Frauen steht in diesem Jahr erstmals seit 2021 kein großes Turnier an. Das Ziel lautet: Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. An diesem Dienstag (17.45 Uhr, ARD) geht es los, die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück trifft in Dresden auf Slowenien, am Samstag wartet Norwegen, im April folgen die Partien gegen Österreich. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt. Die WM könnte für Wück, gerade ausgestattet mit einem Vertrag bis 2029, der Auftakt in eine erfolgreiche Turnierreihe markieren mit dem Höhepunkt der Heim-EM 2029.
Bundestrainer Christian Wück„Wir bringen die gleiche Qualität mit wie die Spanierinnen, nur auf andere Weise“
Christian Wück analysiert die Entwicklung des Nationalteams und wie es ihn verändert hat, Bundestrainer zu sein. Er spricht über die Kritik an seinem Kader, fehlende Effizienz und erklärt, wie der deutsche Frauenfußball stärker werden kann.
Interview von Anna Dreher
Fußball-Weltverband:Im Reich von König Gianni I.
Seit genau zehn Jahren steht Gianni Infantino an der Spitze der Fifa – und prägt eine beispiellose Skandalära. Ein Ende ist nicht abzusehen: Kurz vor der Fußball-WM wird er noch scham- und hemmungsloser.
