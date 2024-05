In vielen Gesellschaftsschichten sei es "sehr positiv zu bewerten, was in unserem Land in den letzten Jahrzehnten passiert ist", sagte Streich: "Wenn ich darüber nachdenke, wie in der Kabine gesprochen wurde vor 30 Jahren, da war es gar kein Thema." Homosexualität sei "mit vielen Vorurteilen behaftet" gewesen: "Das hat sich sehr geändert die letzten Jahrzehnte, das ist eine extrem positive Entwicklung."

Die Spieler, die immer modebewusster geworden sind, hätten hierzu einen Beitrag geleistet. "Schauen Sie mal, was die Jungs für Klamotten tragen und wie sie sich auf der Straße bewegen", sagte der Trainer, der den SC Freiburg nach mehr als zwölf Jahren beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) zum letzten Mal als Chefcoach betreuen wird: "Das hat dazu beigetragen, dass man auch eine andere Seite von sich zeigt. Dass Rosa nicht nur für Mädchen da ist. Das ist cool, auch wenn es nicht ganz mein Modestil ist."