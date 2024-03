Kommentar von Sebastian Fischer

Was dem deutschen Fußball in diesem Sommer verloren geht, das wird man wohl allerspätestens im Herbst merken. Wenn in drei Bundesländern neue Landtage gewählt werden, den Umfragen zufolge mit einer starken AfD. Wenn die Frage aufkommt, wie sich Vereine und Verbände positionieren. Wenn die deutlichste Antwort, auf die sich wohl die Mehrheit der Fußballerinnen und Fußballer im Land einigen könnte, dann nicht mehr auf Alemannisch in einer Pressekonferenz aus Anlass des kommenden Bundesligaspiels des Sportclubs Freiburg fällt und das Video davon in den sozialen Medien rauf und runter geteilt wird.