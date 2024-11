„Zum einen ist Hoffenheim ein sehr spannender Verein, in dem großes Potenzial steckt, genauso wie in der Mannschaft selbst. Darüber hinaus spielt die TSG auch auf internationaler Bühne“, sagte Ilzer, „nicht zuletzt bekomme ich die besondere Möglichkeit, wieder mit einer Vertrauensperson wie Andreas Schicker zusammenarbeiten zu können.“ Ilzer hatte Graz zum Double und in die Champions League geführt. Sein Vertrag beim Verein aus der Steiermark lief ursprünglich bis 2026. Die Ablösesumme soll laut Sky bei rund zweieinhalb Millionen Euro liegen.

Die Premiere des neuen Trainers wird gleich ein echter Härtetest

Ilzer trifft beim Klub von Gesellschafter Dietmar Hopp auf alte Bekannte: Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und der Technische Direktor Paul Pajduch kamen erst vor wenigen Wochen aus Graz zur TSG. „Ich kenne und schätze Christian durch unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er der Trainer ist, der ideal zu der Idee passt, die ich mir für die TSG Hoffenheim vorstelle“, sagte Schicker. Ilzer habe „in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er es schafft, mit seinen Mannschaften attraktiven Fußball zu spielen und dabei auch einzelne Spieler weiterzuentwickeln.“

Am Montag wird Ilzer offiziell vorgestellt, anschließend wird er seine erste Trainingseinheit leiten. Die Premiere des neuen Trainers wird gleich ein Härtetest: Im ersten Punktspiel nach der Länderspielpause empfangen die Hoffenheimer am 23. November RB Leipzig . Fünf Tage später müssen die Kraichgauer in der Europa League in Portugal bei Sporting Braga ran. Im Europacup liegt die TSG mit mageren fünf Punkten nach vier Partien nur auf dem 19. Platz.