Chinas Schwimmer:Kalter Krieg im Wasser

Kommentar von Sebastian Winter, Paris

Zunächst die gute Nachricht, aus deutscher Sicht: Die Bilanz der Beckenschwimmer ist so gut wie lange nicht. 2008 in Peking war sie zuletzt besser dank Britta Steffens zwei Goldmedaillen. Aber London (0-0-0), Rio (0-0-0) und Tokio (0-0-2) hat das Team dank Gold und Bronze der Freistilschwimmer Lukas Märtens und Isabel Gose locker übertrumpft. Es tut sich was, Talente kommen nach. So wurde selbst Florian Wellbrocks Debakel kaschiert.