10. März 2019, 12:08 Uhr Fußball Chemnitzer FC gedenkt rechtsextremem Fan mit Trauerminute

Viertligist Chemnitzer FC veranstaltet eine Trauerminute für einen verstorbenen Fan, der als Mitbegründer einer rechtsextremen Organisation galt.

Der Verein verteidigt das Vorgehen: Es habe sich um "keine offizielle Trauerbekundung" gehandelt.

Der Viertligist Chemnitzer FC hat mit einer umstrittenen Beileidsbekundung für einen gestorbenen Fan, der als Mitbegründer einer rechtsextremen Organisation galt, für bundesweites Aufsehen gesorgt.

Einem Bericht des MDR zufolge wurde am Samstag auf der Video-Leinwand vor dem 4:4 des Drittliga-Absteigers gegen die VSG Altglienicke ein Porträt von Thomas Haller eingeblendet. Es habe eine Schweigeminute gegeben, ein schwarzes Kreuz und ein Transparent seien ausgerollt worden. Die schwarz gekleideten Fans in der Südkurve hätten zudem eine Pyro-Show in Rot und Weiß gezündet. In einer Rede seien die Verdienste Hallers für den Verein gewürdigt worden, berichtet der MDR.

Im Stadion des Chemnitzer FC hat es laut @MDR_SN eine Schweigeminute und ein offizielles Trauerbekunden gegeben - für einen führenden Neonazi der Stadt, der kürzlich gestorben war. https://t.co/5RWE4rdorg#CFC — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) 10. März 2019

Laut Verein hat es sich dabei um "keine offizielle Trauerbekundung" gehandelt. Der Fußball-Regionalligist teilte am Sonntag mit, er habe "nach dem Tod von Thomas Haller im Rahmen des Ablaufs des Stadionprogramms den CFC-Fans und Hinterbliebenen die Möglichkeit der gemeinsamen Trauer" eingeräumt.

Dem Spieler Daniel Frahn drohen Konsequenzen

Der Chemnitzer FC erklärt dazu, gemeinsame Trauer zu ermöglichen, stelle keine Würdigung des Lebensinhalts dar. "Es ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit, den Fans des CFC und Hinterbliebenen, die darum baten, die gemeinsame Trauer zu ermöglichen. Dies geschah in Übereinstimmung mit Abwägungen, die von den Sicherheitsbehörden getroffen worden waren", heißt es in der Stellungnahme.

Haller soll Anfang der 1990er-Jahre die Organisation "HooNaRa" (Hooligans-Nazis-Rassisten) mitgegründet haben, die sich 2007 auflöste. Er leitete bis 2006 den Ordnungsdienst beim Chemnitzer FC. Spieler Daniel Frahn hielt beim Torjubel ein schwarzes T-Shirt hoch, das dem MDR-Bericht zufolge die Aufschrift: "Support your local Hools" (Unterstütze deine lokalen Hools) trug.

Der Verein kündigte an, diese Aktion untersuchen und disziplinarische Maßnahmen prüfen zu wollen. Sie werde von den Verantwortlichen des Chemnitzer FC nicht akzeptiert. "Für Äußerungen dieser Art ist auf dem Fußballplatz kein Raum", hieß es in der Stellungnahme.