Als das Urteil gesprochen wurde, war Stürmer Daniel Frahn, 32, schon gar nicht mehr da. Und auch die "szenekundigen Beamten", die normalerweise im Stadion des Chemnitzer FC nach dem Rechten sehen und aus Angst vor Hooligans und Nazis ausnahmsweise im Arbeitsgericht Chemnitz Schicht schoben, hatten sich wieder verzogen. Selbst die Anwälte waren noch zu Mittag, auch ihnen wurde das Verdikt nur nachträglich übermittelt, es lautete: Die vom CFC im August ausgesprochene, politikumwitterte Kündigung seines bis 2021 laufenden Vertrags ist ungültig.

Ob sich Frahn so freute wie bei seinem berühmten Tor vom März 2019 gegen den VfR Altglienicke? Ob ihm die Berufung, die der CFC gleich ankündigte, die Laune wieder verdarb, weil er nun "weiterhin nicht am Trainings- und Spielbetrieb des Chemnitzer FC teilnehmen" wird, wie der Klub mitteilte, weil er die Geschehnisse aus dem Spiel gegen Altglienicke nicht aus den Kleidern schütteln kann und mag? Klaus Siemon, der Insolvenzverwalter des CFC, war jedenfalls entsetzt: "Das Urteil ist ein Skandal", sagte er, "wer öffentlich seine rechtsradikale Gesinnung zur Schau stellt, kann doch nicht so einfach wieder in die Mannschaft integriert werden. Ich weiß nicht, wie sich das Gericht die Sache vorstellt."

Die Partie gegen Altglienicke stand am Anfang der Auseinandersetzung, die am Mittwoch im Arbeitsgericht von Chemnitz landete. Und außergewöhnliche, womöglich weltweit einzigartige Züge trug. Darf einem Fußballer wegen zu großer Nähe zu Rechtsradikalen gekündigt werden? Zur Erinnerung: Frahn hatte sich damals von der Ersatzbank ein T-Shirt reichen lassen, auf dem stand: "Support your Local Hools". Das Hemd war Teil einer Benefiz-Aktion für einen bekennenden, in der CFC-Fanszene tief verwurzelten, letztlich an Krebs verstorbenen Neonazi namens Thomas Haller, der in der Stadt unter anderem bekannt war als Gründungsmitglied einer mittlerweile aufgelösten Gruppe namens "HooNaRa" ("Hooligans, Nazis, Rassisten"). Das Hemd, das Frahn dem Publikum zeigte und Geld sammeln sollte für die Behandlung Hallers, war Teil eines Eklats: Im Stadion war es vor Spielbeginn zu einer regelrechten, offiziell anmutenden Hommage an Haller gekommen.

Seine Anwälte wollten den Vertrag nur mit einer Abfindung beenden

Der Klub war bundesweit in den Schlagzeilen, Frahn wurde gesperrt, beteuerte, selbst nicht rechtsradikal zu sein. Der CFC bat Frahn aber zum Rapport und mahnte ihn wohl auch ab. Auch später hätten ihn Klubvertreter beschworen, eine öffentlich wahrnehmbare Nähe zu den als rechtsradikal verruchten Fans zu vermeiden, zumal er im Sommer zum Kapitän ernannt worden war. Doch als er im August verletzt war, geriet Frahn, der in Chemnitz noch beliebter ist als zuvor bei Energie Cottbus, Hertha BSC II, Babelsberg, Leipzig oder Heidenheim, wieder in die Schlagzeilen.

Er fuhr im privaten Auto zu einem Auswärtsspiel nach Halle - in Begleitung mindestens eines bekennenden Rechtsradikalen, zeigte sich mit einem anderen, sexistisch eingefärbten T-Shirt der Szene, ging mit den Schmuddelfans in die Kurve, wurde dort fotografiert. Es folgte die fristlose Kündigung. Die Begründung: Frahns Nähe zu den Rechtsradikalen habe dem Image eines um Gesichtswahrung ringenden, als rechtsradikal stigmatisierten Klubs schwer geschadet, Frahn klagte.

Seine Anwälte wollten den bis 2021 laufenden Vertrag nur gegen Zahlung einer Abfindung von 240 000 Euro beenden - andernfalls sei Frahn weiterzubeschäftigen. Ihr Argument: Beim CFC habe "ein Umdenken" eingesetzt. Die Personen, von denen sich der Klub im Nachgang des Altglienicke-Spiels mit großer Geste getrennt hatte, seien wieder in Amt und Würden - darunter der Stadionsprecher, der den toten Nazi am Mikrofon gepriesen hatte. Da könne man auch einen geschätzten Torjäger wieder aufnehmen. Und zwei Rechtsradikale, mit denen sich Frahn laut Klub nicht öffentlich blicken lassen sollte, hätten bei der Aufstiegsfeier sogar in der Kabine mitgefeiert. Weil man eine Eskalation vermeiden wollte, wie die Anwältin des CFC einzuwenden versuchte. Ohne Erfolg.

"Bei allem Verständnis für die Position" des CFC müsse festgestellt werden, dass die Kündigung nach Form und Inhalt rechtswidrig war, so das Gericht. Der Abmahnung - von der Frahn erst in der juristischen Auseinandersetzung erfahren haben will - habe "jegliche Warnfunktion" gefehlt. Zudem müsse dem CFC "fehlende Konsequenz im eigenen Verhalten" gegenüber den Rechten vorgehalten werden - ein schwerer Schlag für einen Klub, der sich um Distanz zu den Rechten aus der eigenen Kurve bemüht.