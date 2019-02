25. Februar 2019, 18:31 Uhr Chelseas Torwart-Posse "Zu keiner Zeit wollte ich die Befehle des Trainers ignorieren"

Nach dem Schauspiel um die von Kepa verweigerte Auswechslung bemüht sich der Ligapokal-Final-Verlierer um Deeskalation.

Von Sven Haist, London

Für Maurizio Sarri war die Situation zum Davonlaufen. Schimpfend riss sich der Trainer des FC Chelsea den Reißverschluss der Trainingsjacke auf, pfefferte eine Trinkflasche umher und stapfte wild entschlossen auf den Ausgang zu, als wolle er niemals mehr in ein Fußballstadion zurückkehren. Die Ordnungswächter hielten ihm die Tür auf in den Kabinentrakt, nur zwei, drei Schritte war der Neapolitaner davon entfernt, vollends aus dem Sichtfeld der Öffentlichkeit zu verschwinden - bevor er es sich anders überlegte. Kehrtwende! Zurück zum Spielfeld! Reißverschluss wieder zu! Mamma mia!

Durch seinen filmreifen U-Turn machte Sarri klar, dass er von sich aus bei Chelsea nicht aufgeben werde, nicht an diesem Sonntag jedenfalls. Nie zuvor dürfte sich der 60-Jährige in seiner Trainerlaufbahn derart bloßgestellt gefühlt haben wie in der finalen Phase des Ligapokal-Endspiels gegen Manchester City im Londoner Wembley-Stadion. Und das will etwas heißen, denn in der laufenden Saison ist Sarri von seinem Klub und seiner Mannschaft bereits mehrmals an der Nase herumgeführt worden. Die Spieler ließen ihn im Stich mit teils offenkundig unmotivierten Leistungen, während die Bosse mit ihm das gleiche Katz-und-Maus-Spiel betreiben, das jeder andere Trainer im Gehege des russischen Oligarchen und Klubeigentümers Roman Abramowitsch schon über sich ergehen lassen musste. Egal, mit welcher Reputation er auch in London gelandet war.

Lässt sich nichts sagen: Torwart Kepa weigert sich, das Feld zu räumen, und kann auch nicht von David Luiz (li.) überzeugt werden. (Foto: Carl Recine/Reuters)

Der Auslöser am Sonntag: Torwart Kepa Arrizabalaga, 24, seit vorigen Sommer der Teuerste seiner Zunft, als er gegen circa 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Chelsea kam. Die Spurensuche, ob Sarri durch Kepa wirklich gedemütigt wurde oder der Vorfall tatsächlich ein reines Missverständnis war (wie es alle Beteiligten später unisono darzustellen versuchten) erfordert eine minutiöse Aufarbeitung der Chronologie. Zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung (Spielstand 0:0) klagte Kepa nach einer Parade über Beschwerden im rechten Oberschenkel. Nach kurzer Behandlung gab er ein Signal der Entwarnung, ehe er kurz vor dem Elfmeterschießen erneut ärztliche Betreuung anforderte. Da aber stand neben Sarri am Seitenrand bereits Ersatzmann Willy Caballero. Bis Sommer 2017 hatte der Argentinier bei Finalgegner Manchester City drei Spielzeiten lang unter Vertrag gestanden. Mit dem Torwarttausch wurde es jedoch nichts, da Sarri in einer ersten Reaktion seine Einwechslung nach einem Daumen-hoch-Signal von Kepa zurückzog.

Das Spiel wurde fortgesetzt, bis Sarri seine Einschätzung kurzerhand revidierte. Wohl auch, weil ihm aufgefallen sein dürfte, dass der eigentlich nicht geplante Einsatz von Caballero seinem Team womöglich sogar helfen könnte: Bei Manchesters Ligapokalsieg im Jahr 2016 gegen Liverpool hatte er drei Elfmeter gehalten.

Und somit nahm ein weltweit bestauntes, unwürdiges Schauspiel seinen Lauf. Denn bei der nächsten Unterbrechung leuchtete die Ziffer "1" auf der Anzeigetafel der Schiedsrichter auf, Kepas Trikotnummer. Und Sarri erteilte per Handbewegung den Befehl zum Wechsel. Kepa weigerte sich und signalisierte, keinesfalls körperlich beeinträchtigt zu sein. Das Wirrwarr bekam Sarri zunächst nicht mit, weil er sich vom Spielfeld abwendete und auf seinem Sitzplatz den Wechsel im Notizblock vermerkte. Als er dann sah, was vor sich ging, rief er seinen Befehl: "Come off! Come off". Das brachte ebenso nichts ein wie ein Gespräch mit dem Referee, der laut Regelwerk keinen Spieler zur Auswechslung zwingen darf. Auf einen weiteren Versuch, Kepa durch Caballero zu ersetzen, verzichtete Sarri. Stattdessen wollte er Kepa vor dem Shootout an die Wäsche, prallte aber am dazwischen gehenden deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger ab.

Wer hat hier das Sagen? Chelsea-Trainer Maurizio Sarri (li.) würde eigentlich gerne Ersatztorwart Caballero einwechseln. (Foto: Carl Recine / Reuters)

Nach der Befehlsverweigerung hätte sich Kepa lediglich mit gewonnenem Elfmeterschießen halbwegs aus der Affäre ziehen können. Allerdings gelang ihm parallel zu den vergebenen Strafstößen seiner Mitspieler Jorginho und David Luiz nur eine Rettungstat. Mit dem 4:3 im Shootout verteidigte Manchester City den Ligapokal. Dem bemitleidenswerten Caballero standen derweil die Tränen in den Augen.

"Zu keiner Zeit wollte ich die Befehle des Trainers ignorieren. Ich habe den vollen Respekt vor seiner Autorität", beteuerte Kepa. Seine Version des Vorfalls gilt jetzt als die offizielle Sprachregelung des Klubs, der sich jeder der Beteiligten unterordnete. Auch Sarri: "Kepa war im Recht, als er sagte, er sei fit fürs Elferschießen, aber er hat es auf falsche Weise ausgedrückt."

Kein Blatt vor den Mund nahm dagegen die englische Presse, am härtesten teilte Stürmerlegende Alan Shearer in der Sun aus: "Vor Millionen von Menschen machte Kepa aus Sarri einen Idioten." Wer auch immer im Recht oder Unrecht war, spielt kaum eine Rolle. Über Wohl und Wehe bestimmt beim FC Chelsea immer noch allein Roman Abramowitsch. Und der war nicht im Stadion.