Von Sven Haist, London

Die alljährlich wiederkehrende Diskussion besteht für die Vereine in der Premier League nicht in der Frage: Fisch oder Fleisch fürs Festmenü? Sondern darin, ob ein Fußballtraining abgehalten werden soll am 25. Dezember, dem Weihnachtstag in Großbritannien. Wie es die Tradition verlangt, ist für den Tag nach dem Christmas Day ein Spieltag angesetzt, der die Klubs zwingt, die Spielvorbereitung mit Familienritualen in Einklang zu bringen.

Frühzeitig hat Frank Lampard, der Trainer des FC Chelsea, signalisiert, dass Weihnachten für seine Spieler nachrangig ist. Priorität besitzt das prestigeträchtige London-Derby beim FC Arsenal am Samstag, dem Boxing Day. Drei Partien sind dann binnen neun Tagen zu absolvieren, eine Taktung, an die sich Timo Werner, 25, und Kai Havertz, 21, erst gewöhnen müssen - wie an so viele andere Eigenheiten auf der Insel.

Um den Kader nach einjähriger Transfersperre wieder auf Vordermann zu bringen, hatte der Chelsea Football Club auf Weisung von Roman Abramowitsch, seit 2003 Hausherr an der Stamford Bridge, im Sommer das kostspieligste Investitionsprogramm der Liga gestartet. Für circa eine Viertelmilliarde Euro wurden sechs namhafte Profis engagiert, darunter Werner (53 Millionen; RB Leipzig) und Havertz (80 Millionen plus Boni; Bayer Leverkusen), die mit Antonio Rüdiger jetzt ein deutsches Nationalspielertrio bilden.

Chelseas Transferoffensive erinnerte an die Anfänge des russischen Eigners in London, als er sich dort ein Team zusammenkaufte, das der Portugiese José Mourinho damals direkt zu zwei Meisterschaften coachte. Die Rückkehr an die Tabellenspitze ist jetzt das Ziel, ein Startplatz in der Champions League soll aber schon die horrenden Ausgaben rechtfertigen. Hinter Tabellenführer FC Liverpool reist Chelsea als Fünfter auf Sicht, während Arsenal auf Platz 15 durchgereicht wurde.

Trainer Lampard, 42, seit Spielerzeiten eine Ikone des Vereins, kommt die Aufgabe zu, Chelseas neue Beine in Rhythmus zu bringen. Dabei wird er kritisch beäugt, in seiner Kolumne fürs Massenblatt Sun schrieb beispielsweise Harry Redknapp, 73, lange Trainer bei Tottenham, dass Lampard "zu viele Teile für sein Puzzle" habe. Er frage sich, ob er "seine beste Elf" überhaupt schon kenne. In 22 Pflichtspielen hat Lampard mit Namen und Systemen jongliert. In England kursiert deshalb nun der Vorwurf, der Trainer bevorzuge in seinen Aufstellungen den Weg des geringsten Widerstands, um sich für Angriffe bei Misserfolg zu wappnen.

Die Rochaden machen die Akklimatisation der Deutschen nicht leichter. Die Medien rechnen bereits vor, dass Stürmer Werner seit sechs Ligaspielen nicht traf, und Offensivkraft Havertz kaum in Erscheinung trete. Kürzlich krittelte der einstige Chelsea-Profi Tony Cascarino, das Team sei nur zu neunt auf dem Rasen gewesen, weil beide nichts bewirkt hätten.

Eine fundiertere Analyse liefert Michael Reschke, langjähriger Kaderstratege in der Bundesliga, der die Karrierewege beider aus der Nähe verfolgte: "Ich höre die Rumours, die Gerüchte, dass beide bisher nicht so eingeschlagen haben", so Reschke am Telefon, "aber das wird nur eine Frage der Zeit sein. Sie werden ihren Weg gehen - ohne jeden Zweifel. Chelsea ist zu diesen Ausnahmespielern nur zu beglückwünschen."