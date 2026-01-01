Das neue Jahr hat für den FC Chelsea und Trainer Enzo Maresca denkbar spektakulär begonnen: Anstelle traditioneller Neujahrswünsche veröffentlichte der Spitzenverein aus dem Londoner Westen am ersten Tag des Jahres gegen Mittag eine Mitteilung, in der die Trennung bekanntgegeben wurde. Ein solcher Knall zu Beginn des Jahres hat in den fast dreieinhalb Jahrzehnten währenden Premier League bislang noch keinen Klub erschüttert.
FC ChelseaNeujahrsvorsatz: Trainer entlassen
Am ersten Januar gibt der FC Chelsea die Trennung von Enzo Maresca bekannt. Der Italiener befand sich schon länger im Konflikt mit der Klubführung – auch, weil er offenbar zu heftig mit Manchester City verhandelte.
