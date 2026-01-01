Zum Hauptinhalt springen

Enzo Maresca.
Enzo Maresca. (Foto: Scott Heppell/Reuters)

Klub-Weltmeister FC Chelsea trennt sich von Trainer Enzo Maresca. Die Londoner hatten die vergangenen drei Ligaspiele nicht gewonnen.

Enzo Maresca ist nicht mehr Trainer des Premier-League-Clubs FC Chelsea. Dies teilte der amtierende Conference-League-Gewinner und Klub-Weltmeister am Neujahrstag mit. Der 45 Jahre alte Enzo Maresca war an der Stamford Bridge seit Sommer 2024 tätig. Der Klub liegt in der aktuellen Saison auf Rang fünf. Die letzten drei Ligaspiele konnte Chelsea nicht gewinnen.

„Diese Erfolge bleiben ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte, und wir danken ihm für seinen Beitrag“, hieß es im Statement des Klubs. „Angesichts der noch ausstehenden wichtigen Ziele in vier Wettbewerben, darunter die Qualifikation für die Champions League, sind Enzo und der FC Chelsea überzeugt, dass ein Trainerwechsel die beste Chance bietet, die Saison wieder in die Erfolgsspur zu bringen.“

