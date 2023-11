Tottenham gegen Chelsea:Ein Spiel für die Archive

Das Fußballspiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea vom Montagabend dürfte schon bald unter einem kreativen Namen in den Archiven der Premier League zu finden sein. Denkwürdige Duelle werden in England traditionell mit geflügelten Wörtern versehen, so trägt zum Beispiel das Londoner Stadtduell Chelsea-Tottenham vom Mai 2016 den Rufnamen "Battle of the Bridge", die Schlacht von der Stamford Bridge. Seinerzeit machte Chelsea mit zwei späten Ausgleichstoren die Meisterschaftsträume von Tottenham zunichte. In einer bitterlich schadenfrohen Atmosphäre schaukelte sich die Auseinandersetzung zu einem der garstigsten englischen Ligaspiele hoch. Beide Klubs mussten hinterher für das ungebührliche Benehmen aller Beteiligten die beispiellose Geldstrafe von 600 000 Pfund begleichen. Schiedsrichter Mark Clattenburg, der zu den besten Unparteiischen seiner Generation zählte, bezeichnete die Treterei in Chelsea damals als die "härteste Partie", die er in seiner Laufbahn je geleitet habe.

In seiner Schiri-Bewertung für die Boulevardzeitung Mail siedelte Clattenburg nun das gegenwärtige, abermals unberechenbare Spiel beider Klubs für seinen Berufskollegen Michael Oliver auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad an. Nur der Name ist diesmal ein anderer. Das Diktum "Tear up at Tottenham" macht die Runde: die Zerreißprobe von Tottenham, wegen des diesmaligen Heimrechts für die Spurs.

Auch in diesem Fall erklärte das Endresultat, 4:1 für Chelsea, allenfalls unzureichend, was sich zuvor auf dem Platz zugetragen hatte. Etwas mehr Aufschluss bietet schon die Spieldauer, die inklusive Nachspielzeit insgesamt 111 Minuten betrug. In der ersten Halbzeit wurden zusätzliche zwölf Minuten zu den regulären 45 veranschlagt - und trotzdem rollte der Ball in diesem Durchgang gerade mal 23 Minuten. Den Rest der Zeit verbrachten die Spieler und Trainer wartend auf dem Rasen, entweder weil sich jemand verletzt auf dem Boden behandeln lassen musste oder der Videoschiedsrichter eine der unzähligen, kaum aufzulösenden Situationen zu untersuchen hatte. In Summe gab es zehn Überprüfungen, fünf handelten von aberkannten Toren (zwei von Tottenham, drei von Chelsea), vier von Platzverweisen und eine Überprüfung von einem Elfmeter.

Die VAR-Unterbrechungen erstreckten sich auf über 20 Minuten, rund sieben davon entfielen zwischen Minute 28 und 35 für die Begutachtung der wohl spielentscheidenden Szene. Die meisten Stadionzuschauer starrten gebannt und vor allem fragend auf die Monitore, unwissend, worum es eigentlich genau ging. Chelseas Mittelfeldspieler Moises Caicedo schien mit einem Distanzschuss die Tottenham-Führung von Dejan Kulusevski aus der Anfangsphase egalisiert zu haben. Allerdings schoss er den Ball durch die Beine seines Mitspielers Nicolas Jackson, der sich, wie der VAR herausfand, minimal im Abseits und im Sichtfeld des gegnerischen Torwarts aufhielt. Der Treffer verlor dadurch seine Gültigkeit.

Statt Tor für Chelsea gab Schiedsrichter Oliver Elfmeter für Chelsea und Rot gegen die Spurs

Damit war es jedoch nicht getan - weil sich in der Entstehung des aberkannten Treffers zwei eventuelle Fouls an Chelsea-Spielern im Strafraum ereignet hatten. Zum einen streifte Tottenhams Verteidiger Micky van de Ven seinen Gegner am Fuß, was Videoschiri John Brooks nicht als klaren Fehler betrachtete. Und zum anderen traf Cristian Romero bei einer Klärungsaktion neben dem Ball auch das Schienbein von Chelseas Enzo Fernández. Hier kam erschwerend hinzu, dass es sich bei Romeros Einsteigen womöglich um eine rotwürdige Attacke handelte. Nach Begutachtung der Zeitlupen entschied Referee Oliver: Platzverweis für Romero und Elfmeter für Chelsea, den Cole Palmer zum 1:1 verwandelte.

Mit der langwierigen Prozedur konnte Spurs-Coach Ange Postecoglou wenig anfangen. Er sei altmodisch, respektiere die Entscheidungen der Spielleiter und halte deshalb nichts vom VAR, sagte er. Dies bewahrte ihn aber kurz vor der Halbzeit nicht vor einer der acht gelben Karten - wegen Reklamierens. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Mannschaft die Kontrolle über das Match bereits eingebüßt. In der Euphorie über die bisher starke Saison und den guten Start ins Chelsea-Match schienen die Spurs plötzlich Sinn und Verstand zu verlieren. Die Spieler wirkten übermotiviert und undiszipliniert. Linksverteidiger Destiny Udogie handelte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gelb-rote Karte ein. Auch er hätte wie Romero für andere grenzwertige Vergehen schon früher vom Feld gestellt werden können.

Detailansicht öffnen Nicolas Jackson traf in der Nachspielzeit doppelt und kam so am Ende auf drei Tore. (Foto: Javier Garcia/Shutterstock/Imago)

Zu neunt, bei einer Restspielzeit von über einer halben Stunde, sah die erste Ligapleite in dieser Saison für Tottenham unvermeidlich aus, zumal das Team zuvor die verletzt ausgewechselten Schlüsselspieler James Maddison und van de Ven ersetzen musste. Doch die Spurs wichen selbst mit zwei Spielern weniger nicht vom üblichen Draufgehen ab. Statt am Strafraum zu verteidigen, spielte Tottenham entgegen jeder Lehre weit vom eigenen Tor entfernt auf Abseits - ohne in doppelter Unterzahl irgendwie Balldruck erzeugen zu können. Dies führte zu einigen nie gesehenen Spielsituationen.

Mehrmals standen sieben Tottenham-Akteure nebeneinander aufgereiht an der Mittellinie, nur Stürmer Heung-min Son und Torwart Guglielmo Vicario hielten sich davor und dahinter auf. Der Alt-Internationale Jamie Carragher johlte am Sky-Mikrofon, dies sei sein Lieblingsclip unter all denjenigen, die er als Profifußballer und TV-Experte gesehen habe. Chelseas Spieler mussten eigentlich bloß an die Abwehrreihe herandribbeln und zielgerichtet zu einem sprintenden Mitspieler in den freien Raum passen.

Postecoglou verteidigt seinen offensiven Ansatz

Vermutlich überrascht von der gegnerischen Taktik stimmten bei Chelsea allerdings weder die Zuspiele noch die Laufwege. So kamen die Spurs selbst zu formidablen Torchancen, hätten sogar in Führung gehen und später den Ausgleich erzielen können. Erst als Chelseas Jackson nach dem 2:1 in der 75. Minute mit einem anschließenden Hattrick das 3:1 und 4:1 in der Nachspielzeit gelang, war Tottenham geschlagen - und als Tabellenführer der Premier League gestürzt. Die Fans verneigten sich trotz der Niederlage vor ihrer Mannschaft, klatschten minutenlang Beifall. Die Leitmedien waren sich einig: Das Spiel gehört auf jeden Fall zu den verrücktesten Ligaspielen in England.

Und was sagte Spurs-Trainer Ange Postecoglou selbst zu seiner waghalsigen Strategie? Auf die vorsichtige Kritik, ob er nicht mal erwogen hätte, seinen Plan zu ändern, konterte er, an diesem Vorgehen so lange festzuhalten, wie er bei Tottenham sei. "Selbst wenn wir irgendwann nur zu fünft spielen, werden wir es auf diese Art versuchen", kündigte er an. Dieses Zitat dürfte, wie das Spiel selbst, auf absehbare Zeit unvergessen bleiben.