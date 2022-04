Von Sven Haist, London

Eine jener Fähigkeiten, die Thomas Tuchel zu einem der angesehensten Trainer des Welt­fußballs machen, ist seine eher selten gewürdigte Gabe zur Selbstreflektion. Selbstverständlich ist auch der Coach des FC Chelsea nicht gefeit vor Fehlern, aber fast nie unterläuft ihm dasselbe Malheur mehrmals hintereinander - wie sich auch aktuell bei seinen Londonern wieder exemplarisch zeigt.

Chelseas irritierend hoch verlorenes Ligaheimspiel gegen den FC Brentford vor einer Woche (1:4) stem­pelte Tuchel zu­nächst als Ausrutscher ab, was verständlich war nach zuvor zwölf Siegen in 13 Pflichtspielen. Als jedoch am Mittwoch das Hin­spiel im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid erneut deut­lich in die Binsen ging (1:3), reagierte der deutsche Trainer ganz anders: Er holte zum Rundumschlag aus. Dies sei eine "alarmierende" Niederlage", gewesen, die Leistung "weit weg von unseren Standards", schimpfte Tuchel, wenn es so weitergehe, gebe es auch beim Rückspiel in Madrid eine "Klatsche". Später klagte Tuchel, für die Analyse der Pleite in der Nacht "eine immense Menge an Schokolade" benötigt zu haben.

Seine schonungslose Aufforderung zu einer unverzüglichen Leistungssteigerung - ohne die finanziell problematische Gesamtlage von Chelsea als Ausrede zuzulassen- glich einer kleinen Vertrauensfrage ans Team. Seine Spieler gaben am Samstag mit einem tadellosen Auftritt eine Antwort. Die lautete gewissermaßen: Ja, wir stehen weiterhin uneingeschränkt zu unserem Trainer!

Mit 6:0 (4:0) Toren fertigte Chelsea den bemitleidenswerten Mittelklasseklub FC Southamp­ton ab, wobei das "Zu-Null" fürs eigene Selbstverständnis wohl mindestens so wichtig war wie die vielen erzielten Tore. Bereits nach 21 Minuten stand es 3:0 für den Tabellendritten - die höchste Führung, die Chelsea jemals so früh in einem Auswärtsspiel der Premier League herausspielte. Das Ergebnis dürfte Tuchel in seinem riskanten Vor­gehen, die Spieler öffentlich anzuzählen, bestätigt haben. Im Falle einer neuerlichen Niederlage hätte ihm seine Standpauke auch auf die Füße fallen können. Doch Tuchel konnte erleichtert feststellen, seine Elf sei ein "besonderes Team", wenn Prioritäten wie Engagement und Mut stimmen. Was Chelsea nicht sei, betonte Tuchel aber auch, nämlich "keine schrille Gruppe", die mal eben mit "nur 90 Prozent" Einsatz Spiele gewinnen könne.

Die Herangehensweise der Hasenhüttl-Elf kam dem Favoriten Chelsea entgegen

Bei der Rückbesinnung auf bewährte Fähigkeiten ging Tuchel, 48, mit seiner Aufstellung selbst vo­ran. Neben einem verstärkten Fokus auf Defensive überzeugten als Torschützen die ins Team gerückten Marcos Alonso (1:0/8.) und Timo Werner (21./45.). Zudem tra­fen Kai Havertz (31.) und Mason Mount (16./54.), der eine Sonderrolle als Spielmacher zu­gedacht bekam. Insbesondere für Timo Werner, der erstmals seit September wieder in der Liga traf und obendrein drei Mal ans Torgestänge schoss, könnte die Partie in Southampton ein Befreiungsschlag gewesen sein. Es sei "an der Zeit" gewesen, dass der deutsche Nationalstürmer endlich "ein Zeichen" setzte, betonte Tuchel. Gegen Southampton erzielte Werner kurioserweise in der Liga mehr Tore (fünf in vier Spielen) als gegen alle anderen Klubs (vier in 47 Spielen).

Allerdings taugt das Duell mit Southampton, dessen furchtlose Spielweise unter Trainer Ralph Hasenhüttl diesmal dem Favoriten Chelsea entgegen kam, weder für Werner noch für Chelsea als Referenz für die anstehende, saisondefinierende Woche. Denn beim Königsklassen-Rückspiel am Dienstag ist davon auszugehen, dass sich Real Madrid aufgrund des Vorsprungs weit zurückziehen wird. Gleiches könnte gegen Chelsea danach Crystal Palace als Außenseiter im FA-Cup-Halbfinale am Ostersonntag tun.

Mehr als um eine schwer planbare Aufholjagd in Madrid geht es für Tuchel auf Sicht darum, die Aufregung über die Leistungsschwankungen seiner Elf zu dämpfen. Die jüngste Formschwäche erinnerte an die Ergebniskrise zum Jahreswechsel, als Chelsea im Titelrennen abreißen ließ, was Tuchel wochenlang mit schlechter Laune quittiert hatte. Den wahren Grund für seinen Missmut legte er jetzt selbst offen, indem er zugab, sein Team damals "weniger stark" gesehen zu haben, als es "eigentlich" sei, weil er seine Chelsea-Elf stets mit den enteilten Dauerrivalen Manchester City und Liverpool verglichen habe.

Der oftmals zum Überehrgeiz neigende Tuchel verrannte sich in die Idee, beide Klubs schon in dieser Saison vom Thron zu stoßen. Auch jetzt, nach diesem 6:0, muss er sicherstellen, dass seine Anspruchshaltung nicht wieder überhandnimmt.