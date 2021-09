Von Sven Haist, London

Unglaubliche 757 Tore hatte Manchester City bis zu diesem Wochenende in 303 Pflichtspielen mit Pep Guardiola als Trainer erzielt. Aber kaum eines ist in den vergangenen fünf Jahren derart überschwänglich bejubelt worden wie nun der 758. Treffer am Samstagmittag beim FC Chelsea. Gabriel Jesus holte sich die Ovationen der City-Fans für das einzige Tor des Tages ab, nach seinem abgefälschten Drehschuss in der 53. Minute. Und die übers Spielfeld verteilten Mitspieler eilten zu ihm, als habe es sich bei dem Treffer um den nachträglichen Ausgleich im Champions-League-Finale gehandelt, das City gegen Chelsea vor 119 Tagen mit 0:1 verloren hatte.

Angesichts der Freude fehlte es nur noch, dass auch Guardiola selbst in seinen edlen Lackschuhen die Seitenlinie entlang gerannt wäre, um die Hochstimmung zu unterstreichen. Stattdessen hielt sich Guardiola, die Hände in den Hosentaschen, betont zurück - wie auch nach dem Abpfiff, als er erst die Gratulation seines Trainerkollegen Thomas Tuchel entgegennahm und sich dann unverzüglich in die Teamkabine zurückzog.

Der Spanier Guardiola war sichtlich bemüht, sich im Schlagabtausch mit dem Deutschen Tuchel keine Genugtuung anmerken zu lassen nach zuvor immerhin drei Niederlagen in Serie. Aber in den Interviews nach der Partie konnte er die Fassade dann nicht länger aufrechterhalten. "Wir haben beim Champions-League-Sieger gewonnen", sagte Guardiola gerührt: "Das macht mich stolz - ein bisschen für mich selbst, aber vor allem für den Verein."

Detailansicht öffnen Diesmal der Verlierer: Chelsea-Coach Thomas Tuchel. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Die überraschende Offenbarung erzählt auch etwas darüber, wie schwer Guardiola die Finalniederlage in Porto - und die damit verbundene Kritik an seiner Taktik - zugesetzt hatte. Wochenlang hatte sich Guardiola im Sommer auf spanische Golfplätze zurückgezogen, in eine Art sportliche Trauerarbeit. Jesus' Tor für City bedeutet jetzt zwar faktisch nur ein 1:0 über Chelsea zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Premier League. Aber zumindest kann der Meister das Ergebnis für sich als kleine Vergeltung reklamieren. Und: Durch den Prestigeerfolg im "Oil Firm Derby" - eine Anspielung auf die beiden durch die Ölmillionen ihrer Eigentümer subventionierten Klubs - schloss City in der Tabelle zum punktgleichen Chelsea in die Spitzengruppe auf.

Es war - vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick - das erste Wiedersehen zwischen Chelsea und City seit dem Europapokalendspiel im Sommer. Diese Brisanz überlagerte eine letztlich ereignisarme Partie, die durchweg von City dominiert wurde. Dabei holte Guardiola die Erinnerung an den Maiabend schon vor dem Spiel ein. Im Mediengespräch gab er zu, sich die damalige Niederlage zur Vorbereitung noch mal angesehen zu haben - und zwar mit der späten Einsicht, dass es besser gewesen wäre, auf die gewagte Anordnung ohne defensiven Mittelfeldspieler zu verzichten. Diese Erkenntnis übertrug sich prompt aufs Ligaspiel, indem Guardiola in Person von Rodri jenen Abräumer ins Zentrum stellte, den er seinem Team am Finaltag noch vorenthalten hatte, und der City nun erfolgreich vor Chelseas schnellen Kontern beschützte.

Tuchel wollte Guardiola mit fast derselben Aufstellung und Taktik wie im Mai noch einmal überwinden - was diesmal auf dem Platz aber eher in Teilnahmslosigkeit endete. Sehr viel mehr als das gewohnt großspurige Heimpublikum hatte Chelsea nicht zu bieten, das die Gäste aus Manchester gleich zu Beginn auf seine Art begrüßte: "Champions of Europe! We know what we are", posaunten die Leute durch die mit 40 036 Zuschauern ausverkaufte Stamford Bridge. Die beste Chance vergab dann Zugang Romelu Lukaku schon nach einer Viertelstunde auf Vorlage seines Sturmpartners Timo Werner, der den Vorzug vor DFB-Landsmann Kai Havertz erhalten hatte.

Angesichts des Luxuskaders kommt häufig zu kurz, dass die Londoner mit Tuchel einen der weltbesten Trainer besitzen - woran wiederum Guardiola einen erheblichen Anteil hat. Nicht unbedingt wegen früherer gemeinsamer Taktiksitzungen in Münchner Gaststätten, sondern weil Guardiola mit Citys 3:1 über Chelsea zu Jahresbeginn die dortige Entlassung des überforderten Frank Lampard unausweichlich machte. Drei Wochen nach der entblößenden Niederlage reagierte Chelsea mit der Verpflichtung des kurz zuvor bei Paris Saint-Germain freigestellten Tuchel.

Von 38 Spielen unter Tuchel verlor Chelsea gerade mal fünf, eine Bilanz, die auf dem Niveau des Inselfußballs bis jetzt seinesgleichen suchte. Doch diesmal blieben sowohl der Trainer als auch sein Team jeden Geniestreich schuldig. Vielmehr hätte nach einer Stunde erneut Jesus aus kurzer Distanz sogar den zweiten Treffer für City erzielen müssen. Sein Team sei heute "einfach nicht gut genug gewesen", lamentierte Tuchel.

Nach dem Rückstand sei zumindest der Glaube an den Erfolg "größer" gewesen als die Furcht vor der Niederlage - aber City habe den Sieg verdient, sagte Tuchel. Ein Sieg, durch den Pep Guardiola zum erfolgreichsten Trainer in der Historie des Manchester City Football Club avancierte: Mit nun 221 Pflichtspielerfolgen hat der Katalane den bisherigen Rekordhalter Les McDowall überholt, der den Klub von 1950 bis 1963 trainierte.