Das Endspiel der Klub-WM bietet nicht nur dem Londoner Matchwinner Cole Palmer eine Bühne. Paris-Trainer Luis Enrique sorgt für einen Eklat. Und Fifa-Boss Infantino macht erstaunliche Zugeständnisse an den US-Präsidenten.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

Der Klub-WM des Weltverbandspräsidenten Gianni Infantino fehlt noch einiges, ein Eklat fehlt ihr seit Sonntagabend nicht mehr. Der FC Chelsea hatte gerade das Endspiel gegen Paris Saint-Germain überraschend deutlich 3:0 (3:0) gewonnen, als das, was sich schon vorher angedeutet hatte, ausuferte. Den Anfang hatte auf dem Platz PSG-Mittelfeldspieler Fabián Ruiz gemacht, der Cole Palmer schubste, weil Chelseas Matchwinner ihm beim Stand von 3:0 den Ball durch die Beine geschoben hatte. Kurz darauf flog der Pariser João Neves mit Rot vom Platz, weil er sich bei Chelseas Marc Cucurella für einen Rempler kurios revanchiert hatte: Er zog den Spanier an der langen Mähne. Am Ende aber stand PSG-Trainer Luis Enrique im Fokus. Und wie! Denn als es beim Handgemenge nach dem Schlusspfiff unübersichtlich wurde, mischte auch er kräftig mit.