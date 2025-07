Die Uefa verhängt Strafen, der FC Chelsea kauft trotzdem fröhlich weiter Spieler ein, dabei stehen schon 46 Fußballer im Kader. Der Klub aus London ist damit Symbol des modernen Fußballgeschäfts – und ein passender Finalteilnehmer der Klub-WM.

In der Person des FC Chelsea hat die Klub-Weltmeisterschaft des Weltverbandes Fifa einen würdigen Finalisten gefunden. Der FC Chelsea ist zwar von Geburt her ein ehrenwerter Londoner Bürger, der schon im Jahr 1905 in einer Kneipe namens „Pub zur aufgehenden Sonne“ gegründet wurde, doch mit der ursprünglichen Form hat das aktuelle neoliberal-neureiche Modell nicht mehr viel gemeinsam. Seit dem Jahr 2022 befindet sich der Chelsea Football Club auf Betreiben seiner US-amerikanischen Besitzer in einer fortwährenden plastisch-chirurgischen Behandlung, die den Verein in ein Frankenstein-Wesen verwandelt hat. In seiner aufgeblasenen Erscheinung gibt der FC Chelsea ein Bild ab wie jene schauderhaften Diven, die sich durch unentwegte Umbauten an der eigenen Karosserie selbst entstellt haben. Zugleich ist dieser mit blödsinnig viel Geld frisierte FC Chelsea eine zeitgemäße Fußball-Company mit hemmungslos materialistischer Zielprägung und somit der angemessene Teilnehmer an der großen Schlusszeremonie des Infantino-Cups.