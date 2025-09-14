Der FC Chelsea hat seine Generalprobe für das Champions-League-Auftaktspiel beim FC Bayern (Mittwoch) verpatzt. In einem wilden Premier-League-Stadtderby beim FC Brentford kam der Klub-Weltmeister aus London nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 2:2 (0:1). Der Portugiese Fábio Carvalho (90.+3) rettete Brentford den Punktgewinn, zudem war der viermalige deutsche Nationalspieler Kevin Schade (35.) für den Außenseiter erfolgreich. Chelsea wäre mit einem Sieg an die Spitze der englischen Liga gesprungen, doch die Treffer von Cole Palmer (61.) und Moises Caicedo (85.) genügten nicht. Mit acht Punkten aus vier Spielen bleibt Chelsea immerhin ungeschlagen.